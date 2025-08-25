Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2025
12:56 25.08.2025
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.08.2025
СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. Предупреждение о ракетной опасности в Краснодарском крае поступило в 12.17 мск, она продлилась менее получаса. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Набережная в Сочи
Набережная в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Набережная в Сочи . Архивное фото
СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
Предупреждение о ракетной опасности в Краснодарском крае поступило в 12.17 мск, она продлилась менее получаса.
"На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
