В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.08.2025

СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. Предупреждение о ракетной опасности в Краснодарском крае поступило в 12.17 мск, она продлилась менее получаса. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.

2025

