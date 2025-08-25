https://ria.ru/20250825/kuban-2037418560.html

Лотосы, грязи и сосны: топ-10 летних прогулок выходного дня на Кубани

Лотосы, грязи и сосны: топ-10 летних прогулок выходного дня на Кубани - РИА Новости, 25.08.2025

Лотосы, грязи и сосны: топ-10 летних прогулок выходного дня на Кубани

25.08.2025

Один из популярных видов отдыха на Кубани – туристические маршруты выходного дня. Богатая и разнообразная природа Краснодарского края создает для этого прекрасные возможности. Места для интересных прогулок на уикенд можно найти в разных природно-климатических зонах региона – на побережьях, в горах и степи. Летом 2025 года появилось более 30 новых маршрутов выходного дня. А всего в Краснодарском крае открыто свыше 300 – как для пеших прогулок, так и на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, а любители лошадей могут прогуляться верхом. Принимают экскурсантов 285 экскурсионных маршрутов. Куда отправиться на выходные жителям и гостям региона – читайте в материале РИА Новости. Долина лотосов Жемчужиной Азовского побережья Краснодарского края считается Долина лотосов в Ахтанизовском лимане Темрюкского района. Это крупнейший пресноводный водоем края. Здесь во второй половине лета цветут лотосы. Путь в Долину лотосов лежит по рукотворной реке Казачий Ерик на мелководном катере. Путь длиной в 10 километров проходит в зеленом туннеле, куда почти не проникает солнце, ведь тростник достигает высоты в два человеческих роста, а деревья, напоминающие динозавров, склоняются над водой. Здесь обитает множество птиц – по пути вы встретите и серых цапель, и стремительных зимородков, и многих других водных пернатых. Примерно через час пути на катере туристов ждет волшебная картина цветения лотоса. Говорят, если шепнуть цветку имя любимого человека, он останется с вами навсегда. Грязевые и морские вулканы Недалеко от Долины лотосов, на Таманском полуострове, расположены грязевые вулканы. Всего их более тридцати. Извергаются эти вулканы смесью из глины, воды, углеводородных газов с частичками нефти. Грязи обладают лечебными свойствами благодаря активным элементам – йоду, брому и бору. Грязи не содержат сероводородных примесей, повышают иммунитет и способствуют восстановлению тканей. Помимо грязевых, есть на Таманском побережье и морские вулканы – Темрюкский и Голубицкий. Раз в три-четыре года они извергаются, даря туристам незабываемое зрелище. Лысая гора Эта гора расположена на южной окраине Анапы, рядом с поселком Супсех, и известна еще со времен глубокой древности, когда во времена Боспорского царства здесь стоял античный город Горгиппия. С вершины Лысой горы открывается грандиозный вид на море и вершины Кавказа. На Лысой горе встречаются две разновидности сосен, обе редкие – сосна Коха, больше похожая на кустарник, и пицундская сосна. Маршрут памяти На территории города-героя Новороссийска проложен маршрут, который знакомит не только с природными красотами, но и с историческими событиями. Он начинается на перекрестке Гражданской и Краснодарской улиц, а затем поднимается в горы и выходит на перевал Красовского (462 метра), откуда открывается роскошный вид на город и Цемесскую бухту. Тропа выводит к памятнику герою Великой Отечественной войны Григорию Евсееву, который в одиночку оборонялся здесь в 1942 году. Дальше путь лежит к горе Семигорка и перевалу Маркотх, где установлен памятник Неизвестному солдату. Сосновая роща и "Голубая бездна" Несложный, но очень красивый маршрут начинается от хутора Джанхот под Геленджиком и проходит по живописной грунтовой дороге вдоль моря среди сосновой рощи. Возраст пицундских сосен здесь достигает 200 лет. Со смотровой площадки над отвесными скалами в ясную погоду можно полюбоваться видом на Новороссийск и пляж "Голубая бездна". Туристы могут удивиться тому, насколько прозрачно-бирюзовым может быть Черное море. Маршрут несложный и подойдет туристам разного возраста. Индюк и Индюшка Туапсинский район примечателен не только пляжами. Здесь можно насладиться красотой пейзажей с вершины горы Индюк – одной из самых западных скалистых вершин Кавказского хребта. Высота горы – 859 метров, но восхождение несложное. В массиве горы две вершины – Индюк и Индюшка, с обоих в ясную погоду открывается обзор на десятки километров. Примечательна эта гора еще и тем, что в годы Великой Отечественной войны здесь велись жестокие бои, в ходе которых удалось остановить наступление фашистов. На вершине Индюшки установлен памятник павшим советским солдатам. Воронцовские пещеры Знаменитые Воронцовские пещеры находятся в Хостинском районе Сочи, но не все любители пляжного отдыха туда добираются, а зря. Эта подземная система тянется на более чем 10 километров и признана самой большой в Краснодарском крае. В этом каменном лабиринте встречаются и настоящие дворцы. Например, зал "Эстрадный" (или "Люстровый"). Длина его составляет 20 метров, ширина – до девяти метров. Сталактиты и сталагмиты образуют вдоль стен затейливые узоры. Парк Галицкого в Краснодаре Одна из новых достопримечательностей столицы края – парк "Краснодар", построенный в 2017 году силами мецената, владельца одноименного футбольного клуба Сергея Галицкого. Современный парк раскинулся на территории почти 23 гектара, его стоит посетить ради необычной архитектуры и ландшафтного дизайна. В центре расположен амфитеатр, вмещающий до 200 человек. Здесь проводятся кинопоказы, концерты и проходят театральные постановки. Для молодежи работает скейт-парк. В жаркую погоду можно укрыться от солнца в тени деревьев – их здесь высажено около 2,3 тысячи. Озеро Ханское Степная зона Краснодарского края привлекательна для любителей агро- и гастротуризма. Озера, пруды и плавни – рай для рыбаков. Но и ценителям первозданной природы тоже найдется, на что полюбоваться. В 50 километрах к югу от Ейска расположено соленое озеро Ханское. Летом вода в нем становится в 12 раз солонее, чем в Азовском море. Главная достопримечательность водоема – птицы. Здесь обитают колонии кудрявого пеликана, черноголового хохотуна, чегравы (вид чаек), большого баклана. Экосистема озера также богата редкими краснокнижными растениями. Большой Шапсугский дольмен Предгорья Кавказа обладают огромным туристическим потенциалом. Одно из самых интересных для туристов мест – Большой Шапсугский дольмен в Абинском районе. По оценкам ученых, этому мегалитическому сооружению около 3,5 тысяч лет, то есть оно немного младше египетских пирамид. Менее чем в километре от него расположен грязевой вулкан с целебными грязями. Чуть дальше – одиноко стоящая скала Чертов палец, а за ней – источники "живой" и "мертвой" воды. Считается, что одна придает силу и бодрость, другая – залечивает раны. Здесь можно увидеть и недостроенный дольмен "Шамбала" с единственным деревом, растущим прямо из монолита. И все это – в окружении невероятной красоты пейзажей.

