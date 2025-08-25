В КСИР заявили, что народ Ливана против плана США по разоружению "Хезболлы"

Рейтинг@Mail.ru
11:18 25.08.2025 (обновлено: 12:19 25.08.2025)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Народ Ливана и силы сопротивления ливанского шиитского движения "Хезболлах" не принимают американо-израильский план по разоружению этого движения, и он никогда не будет реализован, заявил замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Ирадж Масджеди.
Министр информации Ливана Поль Моркос 7 августа объявил о согласии кабинета министров с целями, изложенными в документе американского спецпосланника, подтвердив готовность к ликвидации вооруженного присутствия на всей территории страны, включая "Хезболлах", и к размещению ливанской армии в приграничных районах.
"Разоружение ливанского (движения - ред.) "Хезболлах" - американо-израильский план, который не принимают ни ни народ Ливана, ни силы сопротивления "Хезболлах"... Он никогда не будет реализован", - приводит слова генерала агентство ILNA.
Ранее глава МИД Ирана, комментируя последнее решение правительства Ливана, заявил, что Тегеран поддерживает позицию "Хезболлах". МИД Ливана назвал заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о поддержке движения "Хезболлах" вмешательством во внутренние дела Ливана и посягательством на суверенитет республики.
Ливанский президент Джозеф Аун во время своего выступления по случаю 80-й годовщины основания армии Ливана сделал заявление, что среди ключевых требований Бейрута в ответ на предложение США - немедленное прекращение всех израильских враждебных действий на суше, в воздухе и на море, включая точечные ликвидации определенных людей; отвод израильских сил за международно признанную границу; освобождение пленных; установление полного контроля ливанского государства над всей территорией страны; разоружение всех военизированных формирований, включая "Хезболлах"; передача оружия в распоряжение армии республики.
