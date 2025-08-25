https://ria.ru/20250825/ksir-2037396801.html

В КСИР заявили, что народ Ливана против плана США по разоружению "Хезболлы"

В КСИР заявили, что народ Ливана против плана США по разоружению "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2025

В КСИР заявили, что народ Ливана против плана США по разоружению "Хезболлы"

Народ Ливана и силы сопротивления ливанского шиитского движения "Хезболлах" не принимают американо-израильский план по разоружению этого движения, и он никогда... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:18:00+03:00

2025-08-25T11:18:00+03:00

2025-08-25T12:19:00+03:00

в мире

ливан

иран

тегеран (город)

аббас аракчи

джозеф аун

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150743/42/1507434210_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_b138cac0f99ab7b587801b3044172fdb.jpg

ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Народ Ливана и силы сопротивления ливанского шиитского движения "Хезболлах" не принимают американо-израильский план по разоружению этого движения, и он никогда не будет реализован, заявил замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Ирадж Масджеди. Министр информации Ливана Поль Моркос 7 августа объявил о согласии кабинета министров с целями, изложенными в документе американского спецпосланника, подтвердив готовность к ликвидации вооруженного присутствия на всей территории страны, включая "Хезболлах", и к размещению ливанской армии в приграничных районах. "Разоружение ливанского (движения - ред.) "Хезболлах" - американо-израильский план, который не принимают ни ни народ Ливана, ни силы сопротивления "Хезболлах"... Он никогда не будет реализован", - приводит слова генерала агентство ILNA. Ранее глава МИД Ирана, комментируя последнее решение правительства Ливана, заявил, что Тегеран поддерживает позицию "Хезболлах". МИД Ливана назвал заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о поддержке движения "Хезболлах" вмешательством во внутренние дела Ливана и посягательством на суверенитет республики. Ливанский президент Джозеф Аун во время своего выступления по случаю 80-й годовщины основания армии Ливана сделал заявление, что среди ключевых требований Бейрута в ответ на предложение США - немедленное прекращение всех израильских враждебных действий на суше, в воздухе и на море, включая точечные ликвидации определенных людей; отвод израильских сил за международно признанную границу; освобождение пленных; установление полного контроля ливанского государства над всей территорией страны; разоружение всех военизированных формирований, включая "Хезболлах"; передача оружия в распоряжение армии республики.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

ливан

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, иран, тегеран (город), аббас аракчи, джозеф аун, хезболла