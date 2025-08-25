https://ria.ru/20250825/krazhi-2037349840.html
В Британии зафиксировали рекордное число магазинных краж, пишет Times
в мире
великобритания
англия
уэльс
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны. "Рекордные 530643 случаев были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в 12 месяцев, заканчивающийся 31 марта – это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем 20 лет назад", - пишет издание. Отмечается, что примерно 800 случаев подобных краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год. Лишь в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.
