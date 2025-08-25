Рейтинг@Mail.ru
В Британии зафиксировали рекордное число магазинных краж, пишет Times - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/krazhi-2037349840.html
В Британии зафиксировали рекордное число магазинных краж, пишет Times
В Британии зафиксировали рекордное число магазинных краж, пишет Times - РИА Новости, 25.08.2025
В Британии зафиксировали рекордное число магазинных краж, пишет Times
Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T03:00:00+03:00
2025-08-25T03:00:00+03:00
в мире
великобритания
англия
уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_9ed6b25d0ae1fa0e3fdfb2274c394477.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны. "Рекордные 530643 случаев были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в 12 месяцев, заканчивающийся 31 марта – это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем 20 лет назад", - пишет издание. Отмечается, что примерно 800 случаев подобных краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год. Лишь в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.
https://ria.ru/20250825/britaniya-2037346929.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_314:0:5178:3648_1920x0_80_0_0_a53a25f30ffded225c7befec0060563d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
В Британии зафиксировали рекордное число магазинных краж, пишет Times

Times: в Великобритании зафиксировали рекордное число краж из магазинов за год

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники полиции в Великобритании
Сотрудники полиции в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники полиции в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны.
"Рекордные 530643 случаев были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в 12 месяцев, заканчивающийся 31 марта – это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем 20 лет назад", - пишет издание.
Отмечается, что примерно 800 случаев подобных краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год. Лишь в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Британии просили отели размещать мигрантов-преступников, пишут СМИ
01:45
 
В миреВеликобританияАнглияУэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала