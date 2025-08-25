https://ria.ru/20250825/kpd-2037432714.html

Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре

Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре - РИА Новости, 25.08.2025

Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре

Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет 3-4 октября в Тюмени, основной темой станет маркетинг в творческих индустриях, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет 3-4 октября в Тюмени, основной темой станет маркетинг в творческих индустриях, сообщает пресс-служба правительства области. Число участников мероприятия каждый год превышает 1,5 тысячи представителей бизнеса. Отличительная особенность форума – его практикоориентированность. На площадках этого события предприниматели не только общаются с экспертами, но и работают над собственным продуктом. На "КПД" креативный бизнес встречается с "традиционными отраслями", в том числе нефтегазовым и строительным кластерами, для которых творческий сектор является поставщиком уникальных продуктов.

