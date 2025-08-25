https://ria.ru/20250825/kpd-2037432714.html
Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре
Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре - РИА Новости, 25.08.2025
Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре
Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет 3-4 октября в Тюмени, основной темой станет маркетинг в творческих индустриях, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T13:30:00+03:00
2025-08-25T13:30:00+03:00
2025-08-25T13:30:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3bfaa60609a51806ca1a1f1cce272195.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет 3-4 октября в Тюмени, основной темой станет маркетинг в творческих индустриях, сообщает пресс-служба правительства области. Число участников мероприятия каждый год превышает 1,5 тысячи представителей бизнеса. Отличительная особенность форума – его практикоориентированность. На площадках этого события предприниматели не только общаются с экспертами, но и работают над собственным продуктом. На "КПД" креативный бизнес встречается с "традиционными отраслями", в том числе нефтегазовым и строительным кластерами, для которых творческий сектор является поставщиком уникальных продуктов.
https://ria.ru/20250825/irkutsk-2037427428.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_49fefd1d280dd219d3832ea4b42d0972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тюмень
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Тюмень
Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре
Форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет в Тюмени 3-4 октября
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет 3-4 октября в Тюмени, основной темой станет маркетинг в творческих индустриях, сообщает пресс-служба правительства области.
Число участников мероприятия каждый год превышает 1,5 тысячи представителей бизнеса.
Отличительная особенность форума – его практикоориентированность. На площадках этого события предприниматели не только общаются с экспертами, но и работают над собственным продуктом.
На "КПД" креативный бизнес встречается с "традиционными отраслями", в том числе нефтегазовым и строительным кластерами, для которых творческий сектор является поставщиком уникальных продуктов.