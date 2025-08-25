https://ria.ru/20250825/kovitidi-2037469178.html

Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме

Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме - РИА Новости, 25.08.2025

Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме

Заявление Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как украинской территори не согласуется с нормами морали, заявила РИА Новости экс-сенатор от...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как украинской территори не согласуется с нормами морали, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди."Циничное заявление Зеленского не согласуется ни с одними нормами морали. Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни. Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о "семье", сказать сложно", — сказала Зеленский ранее назвал украинскими Донецк, Луганск и Крым, утверждая, что там живут украинцы. Он также заявил, что расстояние между Украиной и перечисленными им российскими регионами однажды исчезнет и "все снова будут вместе как одна семья и одна страна."Ковитиди указала, что киевские власти неоднократно предпринимали провокации и попытки навредить Крыму и жителям полуострова, устраивая диверсии и теракты, организовывая блокады региона и обстреливая гражданские объекты. Тем не менее, регион преодолел все эти испытания благодаря России."Крымчане четко понимают, что мирной жизнью и уверенностью в завтрашнем дне они обязаны нашему президенту Владимиру Путину. Зеленского в Крыму никто не ждет и не поддерживает, в том числе этнические украинцы", — подчеркнула эксперт.Она отметила, что все народы на полуострове живут в согласии и уважении. В свою очередь, на Украине власти систематически уничтожают свой народ, а также славян за ее пределами, поэтому у Зеленского нет морального права выступать с такими заявлениями.

