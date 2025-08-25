https://ria.ru/20250825/korabl-2037348673.html
SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американская компания SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами."Сегодняшний десятый полет Starship отменяется, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами", - говорится в сообщении на странице SpaceX в социальной сети Х.В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
