Рейтинг@Mail.ru
SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 25.08.2025 (обновлено: 02:37 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/korabl-2037348673.html
SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship
SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship - РИА Новости, 25.08.2025
SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship
Американская компания SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T02:31:00+03:00
2025-08-25T02:37:00+03:00
в мире
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003621817_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab94fef8f8b15d4b7f8962f461700bd4.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американская компания SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами."Сегодняшний десятый полет Starship отменяется, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами", - говорится в сообщении на странице SpaceX в социальной сети Х.В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
https://ria.ru/20250722/tramp-2030616325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003621817_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4e86d68c28e55788954852030cf14b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, spacex
В мире, SpaceX
SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship

SpaceX отменила тестовый запуск корабля Starship для устранения неполадок

© AP Photo / Eric GayРакета Starship
Ракета Starship - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Eric Gay
Ракета Starship. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американская компания SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами.
"Сегодняшний десятый полет Starship отменяется, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами", - говорится в сообщении на странице SpaceX в социальной сети Х.
В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта "Золотой купол"
22 июля, 14:17
 
В миреSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала