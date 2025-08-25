СМИ: Вэнс пытался связаться с Залужным после перепалки в Белом доме
Guardian: команда Вэнса хотела связаться с Залужным после февральской перепалки
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале команда вице-президента США Джея Ди Вэнса пыталась по различным каналам связаться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, вероятно, пытаясь прощупать возможные альтернативы "раздражающему" Зеленскому, но тот оказался отвечать на звонок, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники.
Как пишет издание, в начале марта через три дня после перепалки Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, "в украинском посольстве в Лондоне начался шквал телефонных звонков".
"Команда Джея Ди Вэнса была на связи и хотела организовать звонок Валерию Залужному... Теперь Вэнс и другие люди из окружения Трампа, по-видимому, прощупывали возможные альтернативы раздражающему Зеленскому", - пишет издание.
По словам источников, команда Вэнса "пыталась использовать различные дипломатические и другие каналы", чтобы дозвониться до Залужного, однако тот после консультаций с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком отказался отвечать на звонок.
Как пишет Guardian, Залужный отклоняет практически все запросы на интервью, а его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне, чтобы избегать мероприятий, где могут быть заданы неудобные вопросы по поводу его политических амбиций. Тем не менее, как отмечает издание, в украинское посольство в Лондоне постоянно приезжает множество политических паломников, чтобы предложить свои услуги, выразить поддержку или попытаться узнать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.
Среди этих посетителей были украинские депутаты, активисты гражданского общества, представители богатых бизнесменов и даже бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, который посетил Залужного, чтобы предложить свои услуги политического консультанта в любой будущей избирательной кампании. Залужный отклонил предложение, утверждает издание.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.