Кравцов рассказал об итогах приемной кампании в колледжи - РИА Новости, 25.08.2025
14:47 25.08.2025
Кравцов рассказал об итогах приемной кампании в колледжи
Кравцов рассказал об итогах приемной кампании в колледжи - РИА Новости, 25.08.2025
Кравцов рассказал об итогах приемной кампании в колледжи
В российские колледжи в рамках приемной кампании 2025 года подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 25.08.2025
КАЛУГА, 25 авг - РИА Новости. В российские колледжи в рамках приемной кампании 2025 года подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сейчас подводятся (итоги - ред.) приемной кампании, у нас на 850 тысяч заявлений больше в колледжи подано, чем это было в прошлом году", - сказал министр в ходе пленарного заседания "СПО - локомотив экономики страны" в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В Калуге проходит финал чемпионата, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.
россия, калуга, сергей кравцов, образование - общество
Россия, Калуга, Сергей Кравцов, Образование - Общество
Кравцов рассказал об итогах приемной кампании в колледжи

Кравцов: в колледжи подали на 850 тысяч заявлений больше, чем в 2024 году

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
КАЛУГА, 25 авг - РИА Новости. В российские колледжи в рамках приемной кампании 2025 года подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сейчас подводятся (итоги - ред.) приемной кампании, у нас на 850 тысяч заявлений больше в колледжи подано, чем это было в прошлом году", - сказал министр в ходе пленарного заседания "СПО - локомотив экономики страны" в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
В Калуге проходит финал чемпионата, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.
Россия Калуга Сергей Кравцов Образование - Общество
 
 
