Кравцов рассказал об итогах приемной кампании в колледжи

КАЛУГА, 25 авг - РИА Новости. В российские колледжи в рамках приемной кампании 2025 года подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сейчас подводятся (итоги - ред.) приемной кампании, у нас на 850 тысяч заявлений больше в колледжи подано, чем это было в прошлом году", - сказал министр в ходе пленарного заседания "СПО - локомотив экономики страны" в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В Калуге проходит финал чемпионата, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.

