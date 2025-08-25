Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
10:24 25.08.2025 (обновлено: 12:19 25.08.2025)
МИД Китая опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
в мире
украина
китай
welt
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности.В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину."Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат.Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".
украина
китай
в мире, украина, китай, welt
В мире, Украина, Китай, Welt
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности.
В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину.
"Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат.
Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".
