МИД Китая опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
МИД Китая опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
25.08.2025. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов направить миротворческие силы на Украину, не соответствуют действительности.В ходе брифинга в понедельник один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщение в издании Welt о том, что Китай якобы готов отправить миротворческие силы на Украину."Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - сказал дипломат.Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна".
