Китай провел испытания дистанционно управляемого глубоководного аппарата

2025-08-25T16:14:00+03:00

наука

китай

южно-китайское море

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Китай провел испытания дистанционно управляемого глубоководного аппарата собственного производства в Южно-Китайском море, он способен погружаться на глубину до 6 тысяч метров, что превышает среднюю глубину Мирового океана более чем в полтора раза, передает агентство Синьхуа. "Утром 23 августа дистанционно управляемый глубоководный аппарат (ROV) "Хайцинь" успешно вернулся после восьми часов испытания на глубине 4 140 метров", - пишет агентство. Отмечается, что устройство разработано институтом подводной инженерии Шанхайского университета Цзяотун и предназначено для научно-исследовательского судна "Чжуншань Дасюэ". Как уточняет агентство, аппарат оснащен интеллектуальной операционной системой, включающей видеокамеру высокого разрешения, многофункциональный захватывающий механизм и приборы-датчики. Устройство способно погружаться на глубину до 6 тысяч метров, самостоятельно перемещаться, определять геолокацию и удерживаться на выбранном участке. По данным агентства, в ходе испытаний устройство собрало различные биологические образцы для дальнейшего научного исследования. В 2017 году Китай уже проводил испытания первого дистанционно управляемого глубоководного аппарата собственного производства. Тогда глубина погружения устройства достигала 5,6 тысячи метров, также оно не было оснащено системой с искусственным интеллектом.

китай

южно-китайское море

2025

