Китай обвинил США в искажении права свободы судоходства - РИА Новости, 25.08.2025
13:56 25.08.2025
Китай обвинил США в искажении права свободы судоходства
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
wechat
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Китай считает, что американское понимание свободы судоходства искажает международное право и используется США для силового давления на другие страны, об этом говорится в докладе Института стратегии морского развития при министерстве природных ресурсов КНР. Опубликованный на странице министерства в социальной сети WeChat "Доклад о правовой оценке "свободы судоходства" США" призван оценить правовую основу действий и заявлений Соединенных Штатов по вопросам свободы судоходства. "Понимание США "свободы судоходства" включает множество концепций и стандартов так называемого обычного международного права, созданными и установленными самими Соединенными Штатами, которые противоречат международному праву и практике многих государств", - сказано в комментарии к докладу. Отмечается, что такую трактовку Вашингтон использует, "чтобы ограничить законные права и интересы других стран и распространять свои собственные права и свободы для достижения неограниченной "свободы". "Американская "свобода судоходства"... закрепляет логику "дипломатии канонерок" и отражает обычную практику США по использованию военной силы для оказания давления на другие страны", - подчеркивают авторы доклада. Они утверждают, что такая политика служит национальным интересам и геополитической стратегии США, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе и нарушая международный морской порядок.
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), wechat
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), WeChat
© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Китай считает, что американское понимание свободы судоходства искажает международное право и используется США для силового давления на другие страны, об этом говорится в докладе Института стратегии морского развития при министерстве природных ресурсов КНР.
Опубликованный на странице министерства в социальной сети WeChat "Доклад о правовой оценке "свободы судоходства" США" призван оценить правовую основу действий и заявлений Соединенных Штатов по вопросам свободы судоходства.
"Понимание США "свободы судоходства" включает множество концепций и стандартов так называемого обычного международного права, созданными и установленными самими Соединенными Штатами, которые противоречат международному праву и практике многих государств", - сказано в комментарии к докладу.
Отмечается, что такую трактовку Вашингтон использует, "чтобы ограничить законные права и интересы других стран и распространять свои собственные права и свободы для достижения неограниченной "свободы".
"Американская "свобода судоходства"... закрепляет логику "дипломатии канонерок" и отражает обычную практику США по использованию военной силы для оказания давления на другие страны", - подчеркивают авторы доклада.
Они утверждают, что такая политика служит национальным интересам и геополитической стратегии США, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе и нарушая международный морской порядок.
