Китай обвинил США в искажении права свободы судоходства

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Китай считает, что американское понимание свободы судоходства искажает международное право и используется США для силового давления на другие страны, об этом говорится в докладе Института стратегии морского развития при министерстве природных ресурсов КНР. Опубликованный на странице министерства в социальной сети WeChat "Доклад о правовой оценке "свободы судоходства" США" призван оценить правовую основу действий и заявлений Соединенных Штатов по вопросам свободы судоходства. "Понимание США "свободы судоходства" включает множество концепций и стандартов так называемого обычного международного права, созданными и установленными самими Соединенными Штатами, которые противоречат международному праву и практике многих государств", - сказано в комментарии к докладу. Отмечается, что такую трактовку Вашингтон использует, "чтобы ограничить законные права и интересы других стран и распространять свои собственные права и свободы для достижения неограниченной "свободы". "Американская "свобода судоходства"... закрепляет логику "дипломатии канонерок" и отражает обычную практику США по использованию военной силы для оказания давления на другие страны", - подчеркивают авторы доклада. Они утверждают, что такая политика служит национальным интересам и геополитической стратегии США, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе и нарушая международный морской порядок.

