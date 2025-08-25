Китай обвинил США в искажении права свободы судоходства
Китай обвинил США в искажении права свободы судоходства для давления на страны
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Китай считает, что американское понимание свободы судоходства искажает международное право и используется США для силового давления на другие страны, об этом говорится в докладе Института стратегии морского развития при министерстве природных ресурсов КНР.
Опубликованный на странице министерства в социальной сети WeChat "Доклад о правовой оценке "свободы судоходства" США" призван оценить правовую основу действий и заявлений Соединенных Штатов по вопросам свободы судоходства.
"Понимание США "свободы судоходства" включает множество концепций и стандартов так называемого обычного международного права, созданными и установленными самими Соединенными Штатами, которые противоречат международному праву и практике многих государств", - сказано в комментарии к докладу.
Отмечается, что такую трактовку Вашингтон использует, "чтобы ограничить законные права и интересы других стран и распространять свои собственные права и свободы для достижения неограниченной "свободы".
"Американская "свобода судоходства"... закрепляет логику "дипломатии канонерок" и отражает обычную практику США по использованию военной силы для оказания давления на другие страны", - подчеркивают авторы доклада.
Они утверждают, что такая политика служит национальным интересам и геополитической стратегии США, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе и нарушая международный морской порядок.
