Число пострадавших от отравления парами хлора в Кирове выросло до пяти

Число пострадавших от отравления парами хлора в Кирове выросло до пяти

Пять человек пострадали от отравления парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РМА Новости. Пять человек пострадали от отравления парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее региональный СУСК РФ сообщил о четырех пострадавших - двух взрослых и двух детях, госпитализированных с симптомами отравления парами хлора. "Кировские врачи оперативно оказали помощь посетителям частного оздоровительного комплекса. К врачам обратились пять человек, их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении по ссылкой на минздрав Кировской области. Отмечается, что в настоящее время все чувствуют себя удовлетворительно. "Серьезные нарушения здоровья не зафиксированы", - подчеркивается в сообщении. Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят в частном комплексе проверочные мероприятия. Прокуратура Кировской области сообщила, что ход проверки взят на контроль.

