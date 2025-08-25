Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших от отравления парами хлора в Кирове выросло до пяти - РИА Новости, 25.08.2025
18:47 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/kirov-2037530779.html
Число пострадавших от отравления парами хлора в Кирове выросло до пяти
Число пострадавших от отравления парами хлора в Кирове выросло до пяти
Пять человек пострадали от отравления парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РМА Новости. Пять человек пострадали от отравления парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее региональный СУСК РФ сообщил о четырех пострадавших - двух взрослых и двух детях, госпитализированных с симптомами отравления парами хлора. "Кировские врачи оперативно оказали помощь посетителям частного оздоровительного комплекса. К врачам обратились пять человек, их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении по ссылкой на минздрав Кировской области. Отмечается, что в настоящее время все чувствуют себя удовлетворительно. "Серьезные нарушения здоровья не зафиксированы", - подчеркивается в сообщении. Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят в частном комплексе проверочные мероприятия. Прокуратура Кировской области сообщила, что ход проверки взят на контроль.
происшествия, кировская область, киров, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кировская область, Киров, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число пострадавших от отравления парами хлора в Кирове выросло до пяти

Роспотребнадзор: В Кирове пять человек пострадали от отравления парами хлора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РМА Новости. Пять человек пострадали от отравления парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее региональный СУСК РФ сообщил о четырех пострадавших - двух взрослых и двух детях, госпитализированных с симптомами отравления парами хлора.
"Кировские врачи оперативно оказали помощь посетителям частного оздоровительного комплекса. К врачам обратились пять человек, их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении по ссылкой на минздрав Кировской области.
Отмечается, что в настоящее время все чувствуют себя удовлетворительно. "Серьезные нарушения здоровья не зафиксированы", - подчеркивается в сообщении.
Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят в частном комплексе проверочные мероприятия. Прокуратура Кировской области сообщила, что ход проверки взят на контроль.
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31
