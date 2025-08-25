https://ria.ru/20250825/kirov-2037487739.html

Посетители оздоровительного комплекса в Кирове отравились парами хлора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Несколько человек отравились парами хлора в термально-оздоровительном комплексе в Кирове, некоторым из них потребовалась помощь врачей, сообщает прокуратура региона."Сегодня, по предварительным данным, в помещении термально-оздоровительного комплекса в Кирове зафиксирован факт отравления граждан парами хлора. Обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят проверочные мероприятия. Ход проверки взят прокуратурой Кировской области на контроль.

