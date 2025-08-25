Рейтинг@Mail.ru
16:47 25.08.2025 (обновлено: 17:03 25.08.2025)
Посетители оздоровительного комплекса в Кирове отравились парами хлора
2025-08-25T16:47:00+03:00
2025-08-25T17:03:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Несколько человек отравились парами хлора в термально-оздоровительном комплексе в Кирове, некоторым из них потребовалась помощь врачей, сообщает прокуратура региона."Сегодня, по предварительным данным, в помещении термально-оздоровительного комплекса в Кирове зафиксирован факт отравления граждан парами хлора. Обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят проверочные мероприятия. Ход проверки взят прокуратурой Кировской области на контроль.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Несколько человек отравились парами хлора в термально-оздоровительном комплексе в Кирове, некоторым из них потребовалась помощь врачей, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня, по предварительным данным, в помещении термально-оздоровительного комплекса в Кирове зафиксирован факт отравления граждан парами хлора. Обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят проверочные мероприятия. Ход проверки взят прокуратурой Кировской области на контроль.
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
13 июля, 23:00
 
