"Будет разрушена": в Германии раскрыли, на что в отчаянии решился Зеленский
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, на что в отчаянии решился Зеленский - РИА Новости, 25.08.2025
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, на что в отчаянии решился Зеленский
Киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:41:00+03:00
2025-08-25T19:41:00+03:00
2025-08-25T21:49:00+03:00
в мире
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области, пишет немецкое издание Junge Welt."Однако нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена", — говорится в материале.Издание также отмечает, что европейские лидеры, оказывающие военную поддержку Украине, жестоко продлевают страдания ее народа и затягивают конфликт.В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. На станции отметили, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок оказался разгружен на 50 процентов, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным значениям.
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
