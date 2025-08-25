https://ria.ru/20250825/kiev-2037540662.html

"Будет разрушена": в Германии раскрыли, на что в отчаянии решился Зеленский

"Будет разрушена": в Германии раскрыли, на что в отчаянии решился Зеленский - РИА Новости, 25.08.2025

"Будет разрушена": в Германии раскрыли, на что в отчаянии решился Зеленский

Киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области, пишет немецкое издание Junge Welt."Однако нападение на атомную электростанцию ​​отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена", — говорится в материале.Издание также отмечает, что европейские лидеры, оказывающие военную поддержку Украине, жестоко продлевают страдания ее народа и затягивают конфликт.В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. На станции отметили, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок оказался разгружен на 50 процентов, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным значениям.

германия

украина

