09:10 25.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Перевод учащихся школ и воспитанников детских садов в другие образовательные учреждения начнется 1 сентября в наиболее поврежденных землетрясением муниципалитетах Камчатки, сообщает краевое правительство. "Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил руководителям муниципалитетов региона до 1 сентября обеспечить полную готовность детских садов и школ для приема детей из других образовательных учреждений, которые сильно пострадали в результате землетрясения 30 июля", – говорится в пресс-релизе правительства. Губернатор потребовал оказать содействие детским садам и школам в процессе переезда, а также провести разъяснительную работу с родителями. Директорам образовательных учреждений поручено предоставить подробную информацию о характере повреждений зданий и конструкции несущих элементов. Отмечается, что в Елизовском округе обучение из Термалинской и Сосновской школ полностью переводится в другие учреждения. В Петропавловске-Камчатском переведены детские сады № 3, 31, 12 и 15. В Вилючинске младшеклассники из школы №3 будут распределены по детским садам.
происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, владимир солодов
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов
На Камчатке переведут детей из поврежденных землетрясением школ

На Камчатке детей из поврежденных землетрясением школ переведут в другие

© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Перевод учащихся школ и воспитанников детских садов в другие образовательные учреждения начнется 1 сентября в наиболее поврежденных землетрясением муниципалитетах Камчатки, сообщает краевое правительство.
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил руководителям муниципалитетов региона до 1 сентября обеспечить полную готовность детских садов и школ для приема детей из других образовательных учреждений, которые сильно пострадали в результате землетрясения 30 июля", – говорится в пресс-релизе правительства.
Губернатор потребовал оказать содействие детским садам и школам в процессе переезда, а также провести разъяснительную работу с родителями. Директорам образовательных учреждений поручено предоставить подробную информацию о характере повреждений зданий и конструкции несущих элементов.
Отмечается, что в Елизовском округе обучение из Термалинской и Сосновской школ полностью переводится в другие учреждения. В Петропавловске-Камчатском переведены детские сады № 3, 31, 12 и 15. В Вилючинске младшеклассники из школы №3 будут распределены по детским садам.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
19 августа 2024, 05:50
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийВладимир Солодов
 
 
