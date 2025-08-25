На Камчатке переведут детей из поврежденных землетрясением школ
На Камчатке детей из поврежденных землетрясением школ переведут в другие
© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения. Архивное фото
Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Перевод учащихся школ и воспитанников детских садов в другие образовательные учреждения начнется 1 сентября в наиболее поврежденных землетрясением муниципалитетах Камчатки, сообщает краевое правительство.
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил руководителям муниципалитетов региона до 1 сентября обеспечить полную готовность детских садов и школ для приема детей из других образовательных учреждений, которые сильно пострадали в результате землетрясения 30 июля", – говорится в пресс-релизе правительства.
Губернатор потребовал оказать содействие детским садам и школам в процессе переезда, а также провести разъяснительную работу с родителями. Директорам образовательных учреждений поручено предоставить подробную информацию о характере повреждений зданий и конструкции несущих элементов.
Отмечается, что в Елизовском округе обучение из Термалинской и Сосновской школ полностью переводится в другие учреждения. В Петропавловске-Камчатском переведены детские сады № 3, 31, 12 и 15. В Вилючинске младшеклассники из школы №3 будут распределены по детским садам.
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
19 августа 2024, 05:50