"КАМАЗ" отказался от введения трехдневной рабочей недели - РИА Новости, 25.08.2025
13:50 25.08.2025 (обновлено: 14:16 25.08.2025)
"КАМАЗ" отказался от введения трехдневной рабочей недели
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российский производитель грузовой техники "Камаз" отказался вводить ранее рассматриваемую трехдневную рабочую неделю, рассказали в пресс-службе производителя. "На финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября месяца. Сейчас готовятся документы", - говорится в сообщении. Среди причин пересмотра режима работы компания выделила: уверенность среди других игроков рынка, рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов. Основные подразделения компании продолжат работать по четырехдневному графику.С 1 августа "Камаз" перешел на текущий график из-за кризиса на рынке грузовой техники в России, который сократился почти на 60% за первое полугодие 2025 года. Компания объяснила это влиянием политики импортеров и жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.На прошлой неделе руководством провело заседание финкомитета. Участники обсудили ситуацию на рынке, привлечение новых заказов, а также загрузку производства в сентябре, сообщила пресс-служба.Как отметил производитель, ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной: за июль рынок упадет почти на 60%, более 20 тысяч импортеров продолжают оказывать негативное влияние, а у лизинговых компаний накопилось более 10 тысяч единиц техники на складах.Несмотря на это, "Камаз" наблюдает признаки стабилизации рынка на низких показателях, что может свидетельствовать о достижении минимума. Компания уже начала формировать производственный план на октябрь и ожидает увеличения загрузки производства.
экономика, россия, сергей когогин
Экономика, Россия, Сергей Когогин
Автомобильный завод ОАО "КАМАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российский производитель грузовой техники "Камаз" отказался вводить ранее рассматриваемую трехдневную рабочую неделю, рассказали в пресс-службе производителя.
"На финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября месяца. Сейчас готовятся документы", - говорится в сообщении.
Среди причин пересмотра режима работы компания выделила: уверенность среди других игроков рынка, рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов. Основные подразделения компании продолжат работать по четырехдневному графику.
С 1 августа "Камаз" перешел на текущий график из-за кризиса на рынке грузовой техники в России, который сократился почти на 60% за первое полугодие 2025 года. Компания объяснила это влиянием политики импортеров и жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.
На прошлой неделе руководством провело заседание финкомитета. Участники обсудили ситуацию на рынке, привлечение новых заказов, а также загрузку производства в сентябре, сообщила пресс-служба.
Как отметил производитель, ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной: за июль рынок упадет почти на 60%, более 20 тысяч импортеров продолжают оказывать негативное влияние, а у лизинговых компаний накопилось более 10 тысяч единиц техники на складах.
Несмотря на это, "Камаз" наблюдает признаки стабилизации рынка на низких показателях, что может свидетельствовать о достижении минимума. Компания уже начала формировать производственный план на октябрь и ожидает увеличения загрузки производства.
Заголовок открываемого материала