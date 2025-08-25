Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области девочка отравилась алкоголем в лагере
25.08.2025
В Калининградской области девочка отравилась алкоголем в лагере
КАЛИНИНГРАД, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту алкогольного отравления 15-летней девочки в детском лагере в Светлогорске в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данным полиции, в дежурную часть МО МВД России "Светлогорский" из больницы поступило сообщение, что к ним была доставлена 15-летняя несовершеннолетняя с признаками алкогольного отравления. "Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение из детского лагеря. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают торговую точку, в которой ребенок приобрела спиртосодержащую продукцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД. МВД отмечает, что в связи с недостижением ребенком возраста привлечения к административной ответственности в отношении ее законных представителей будет составлен административный протокол по статье 20.22 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность родителей или иных законных представителей за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо распитие ими спиртосодержащей продукции.
КАЛИНИНГРАД, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту алкогольного отравления 15-летней девочки в детском лагере в Светлогорске в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, в дежурную часть МО МВД России "Светлогорский" из больницы поступило сообщение, что к ним была доставлена 15-летняя несовершеннолетняя с признаками алкогольного отравления.
"Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение из детского лагеря. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают торговую точку, в которой ребенок приобрела спиртосодержащую продукцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД.
МВД отмечает, что в связи с недостижением ребенком возраста привлечения к административной ответственности в отношении ее законных представителей будет составлен административный протокол по статье 20.22 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность родителей или иных законных представителей за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо распитие ими спиртосодержащей продукции.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
