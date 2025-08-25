https://ria.ru/20250825/izrail-2037552357.html
Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов
Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов - РИА Новости, 25.08.2025
Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов
Еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лахбиб на фоне израильского удара по больнице в секторе Газа и гибели журналистов призвала Израиль прекратить такую...
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лахбиб на фоне израильского удара по больнице в секторе Газа и гибели журналистов призвала Израиль прекратить такую практику. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera объявил, что пять журналистов, включая оператора телеканала Мухаммеда Салама, погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. Удар унес жизни журналистов, сотрудничавших с ведущими мировыми СМИ, в том числе на внештатной основе с РИА Новости. Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удар по району медицинского комплекса. Всего в результате атаки погибли не менее 20 человек, включая четырех медработников, еще 50 получили ранения. "Я еще раз призываю Израиль прекратить практику убийств тех, кто пытается рассказать миру о том, что происходит в Газе. Журналисты, врачи и спасатели должны быть защищены в любое время", - сказано в публикации в соцсети X. Она подчеркнула, что одну из убитых журналисток звали Мариам, она была показана на видео делегации ЕС в Газе по случаю Дня свободы прессы 3 мая 2024 года.
Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов
Еврокомиссар Лахбиб призвала Израиль прекратить практику убийств журналистов