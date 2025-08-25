https://ria.ru/20250825/izrail-2037552357.html

Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов

Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов - РИА Новости, 25.08.2025

Еврокомиссар призвала Израиль прекратить убивать журналистов

Еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лахбиб на фоне израильского удара по больнице в секторе Газа и гибели журналистов призвала Израиль прекратить такую... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T21:28:00+03:00

2025-08-25T21:28:00+03:00

2025-08-25T21:28:00+03:00

в мире

израиль

евросоюз

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лахбиб на фоне израильского удара по больнице в секторе Газа и гибели журналистов призвала Израиль прекратить такую практику. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera объявил, что пять журналистов, включая оператора телеканала Мухаммеда Салама, погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. Удар унес жизни журналистов, сотрудничавших с ведущими мировыми СМИ, в том числе на внештатной основе с РИА Новости. Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удар по району медицинского комплекса. Всего в результате атаки погибли не менее 20 человек, включая четырех медработников, еще 50 получили ранения. "Я еще раз призываю Израиль прекратить практику убийств тех, кто пытается рассказать миру о том, что происходит в Газе. Журналисты, врачи и спасатели должны быть защищены в любое время", - сказано в публикации в соцсети X. Она подчеркнула, что одну из убитых журналисток звали Мариам, она была показана на видео делегации ЕС в Газе по случаю Дня свободы прессы 3 мая 2024 года.

https://ria.ru/20250825/gaza-2037534665.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, евросоюз, палестина, сектор газа