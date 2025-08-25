https://ria.ru/20250825/ivanov-2037469551.html

Рассмотрение жалобы Тимура Иванова на приговор перенесли

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рассмотрение жалобы Тимура Иванова на приговор перенесли на 1 сентября из-за неявки его адвокатов, сообщили РИА Новости в Первом апелляционном суде. "Заседание отложено на 1 сентября из-за неявки адвокатов Иванова", - сказали в суде. В понедельник должно было начаться рассмотрение жалоб Иванова и его защиты на приговор. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов - суд также удовлетворил полностью.

