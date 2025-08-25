https://ria.ru/20250825/ivanopole-2037395202.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и ее антенну в Иванополье на константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и ее антенну в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В жилой застройке н.п. Иванополье операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки обнаружен пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. В ходе наблюдения за неосторожным расчетом БПЛА ВСУ было установлено здание, откуда военнослужащие ВСУ управляли БПЛА", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пункт управления противника вместе с личным составом и оборудованием был уничтожен точным огнем расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б". В дальнейшем была обнаружена антенна системы управления и навигации БПЛА 100-й омбр ВСУ, которая была поражена с применением FPV-дрона.
специальная военная операция на украине, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Иванополье