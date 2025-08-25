https://ria.ru/20250825/ivanopole-2037395202.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Константиновском направлении

25.08.2025

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и ее антенну в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в... РИА Новости

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и ее антенну в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В жилой застройке н.п. Иванополье операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки обнаружен пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. В ходе наблюдения за неосторожным расчетом БПЛА ВСУ было установлено здание, откуда военнослужащие ВСУ управляли БПЛА", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пункт управления противника вместе с личным составом и оборудованием был уничтожен точным огнем расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б". В дальнейшем была обнаружена антенна системы управления и навигации БПЛА 100-й омбр ВСУ, которая была поражена с применением FPV-дрона.

россия

2025

Новости

