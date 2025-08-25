https://ria.ru/20250825/irkutsk-2037427428.html

Всероссийский семейный совет собрал в Иркутске около 100 предпринимателей

Всероссийский семейный совет собрал в Иркутске около 100 предпринимателей - РИА Новости, 25.08.2025

Всероссийский семейный совет собрал в Иркутске около 100 предпринимателей

Всероссийский семейный совет в Иркутске собрал около 100 участников из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Всероссийский семейный совет в Иркутске собрал около 100 участников из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие проводится в рамках специального проекта Торгово-промышленной палаты РФ "Семейные компании России". Эксперты будут изучать передовой опыт регионов по поддержке проектов семейного предпринимательства, вырабатывать предложения по развитию законодательства в этой сфере. "Семейные предприятия и реализация комплексной поддержки этого сегмента экономики могут стать одним из ключевых инструментов социально-экономического роста как регионов, так и страны в целом. Необходимость популяризации семейного предпринимательства подчеркнута и в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года", – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что регион обладает большим экспортным, научным, образовательным потенциалом, большую роль в развитии экономики играет малое и среднее предпринимательство, и семейный бизнес – часть этого процесса. Таким образом, Иркутская область поддерживает развитие этого направления, подчеркнул губернатор. Участники совета совместно с Кобзевым, председателем Законодательного Собрания региона Александром Ведерниковым и депутатами приняли участие в высадке Аллеи семейного бизнеса около мемориала "Вечный огонь". Гости посетят крупные семейные производства, тренинги и мастер-классы для предпринимателей, встречи с многодетными семьями и семьями участников СВО, которые планируют открытие собственного дела. Площадки совета дают возможность устанавливать деловые контакты, обмениваться идеями по развитию бизнеса, получать опыт для масштабирования проектов, подчеркнули в пресс-службе.

