Рейтинг@Mail.ru
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/iran-2037561169.html
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана - РИА Новости, 25.08.2025
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана
Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T23:52:00+03:00
2025-08-25T23:52:00+03:00
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
багдад (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749566574_0:253:2001:1378_1920x0_80_0_0_6f29107796eb7c98dba2d3b49236ba90.jpg
БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава племенного клана в провинции Анбар на западе Ирака Катари ас-Самармад. Ранее в понедельник иракские СМИ сообщили, что американские войска ускоренными темпами отводятся с базы Айн-аль-Асад в Анбаре и базы Виктория в международном аэропорту Багдада. "В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад. Отвод осуществляется большими колоннами в направлении пограничного перехода Аль-Валид с Сирией", - отметил он. Американские войска используют для перемещения по Ираку дорогу в пустыне, расположенную к западу от базы. Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном, пребывание возглавляемой США международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Ираке должна завершиться к сентябрю этого года, а второй ее этап – к сентябрю следующего года. Однако СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что американцы проинформировали своих иракских коллег об ускорении процесса вывода и не будут придерживаться установленного графика. Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году. Аль-Авади отмечал, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня, который несколько раз собирался в этом году. Он добавил, что "было достигнуто взаимоприемлемое соглашение, одобренное Соединенными Штатами", отметив, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап и завершится в сентябре 2026 года.
https://ria.ru/20250824/irak-2037277899.html
https://ria.ru/20250811/soglashenie-2034613574.html
ирак
анбар (мухафаза)
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749566574_0:0:1837:1378_1920x0_80_0_0_152295314b2cd1ffcc4b894072fcd4a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, анбар (мухафаза), багдад (город)
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Багдад (город)
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана

Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака

© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США в Ираке
Американский солдат идет с флагом США в Ираке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Murad Sezer
Американский солдат идет с флагом США в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава племенного клана в провинции Анбар на западе Ирака Катари ас-Самармад.
Ранее в понедельник иракские СМИ сообщили, что американские войска ускоренными темпами отводятся с базы Айн-аль-Асад в Анбаре и базы Виктория в международном аэропорту Багдада.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ
24 августа, 14:05
"В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад. Отвод осуществляется большими колоннами в направлении пограничного перехода Аль-Валид с Сирией", - отметил он. Американские войска используют для перемещения по Ираку дорогу в пустыне, расположенную к западу от базы.
Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном, пребывание возглавляемой США международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Ираке должна завершиться к сентябрю этого года, а второй ее этап – к сентябрю следующего года. Однако СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что американцы проинформировали своих иракских коллег об ускорении процесса вывода и не будут придерживаться установленного графика.
Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году.
Аль-Авади отмечал, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня, который несколько раз собирался в этом году.
Он добавил, что "было достигнуто взаимоприемлемое соглашение, одобренное Соединенными Штатами", отметив, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап и завершится в сентябре 2026 года.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности
11 августа, 15:58
 
В миреИракАнбар (мухафаза)Багдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала