Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана

Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана

2025-08-25T23:52:00+03:00

БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава племенного клана в провинции Анбар на западе Ирака Катари ас-Самармад. Ранее в понедельник иракские СМИ сообщили, что американские войска ускоренными темпами отводятся с базы Айн-аль-Асад в Анбаре и базы Виктория в международном аэропорту Багдада. "В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад. Отвод осуществляется большими колоннами в направлении пограничного перехода Аль-Валид с Сирией", - отметил он. Американские войска используют для перемещения по Ираку дорогу в пустыне, расположенную к западу от базы. Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном, пребывание возглавляемой США международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Ираке должна завершиться к сентябрю этого года, а второй ее этап – к сентябрю следующего года. Однако СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что американцы проинформировали своих иракских коллег об ускорении процесса вывода и не будут придерживаться установленного графика. Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году. Аль-Авади отмечал, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня, который несколько раз собирался в этом году. Он добавил, что "было достигнуто взаимоприемлемое соглашение, одобренное Соединенными Штатами", отметив, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап и завершится в сентябре 2026 года.

