https://ria.ru/20250825/iran-2037561169.html
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана - РИА Новости, 25.08.2025
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана
Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T23:52:00+03:00
2025-08-25T23:52:00+03:00
2025-08-25T23:52:00+03:00
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
багдад (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749566574_0:253:2001:1378_1920x0_80_0_0_6f29107796eb7c98dba2d3b49236ba90.jpg
БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава племенного клана в провинции Анбар на западе Ирака Катари ас-Самармад. Ранее в понедельник иракские СМИ сообщили, что американские войска ускоренными темпами отводятся с базы Айн-аль-Асад в Анбаре и базы Виктория в международном аэропорту Багдада. "В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад. Отвод осуществляется большими колоннами в направлении пограничного перехода Аль-Валид с Сирией", - отметил он. Американские войска используют для перемещения по Ираку дорогу в пустыне, расположенную к западу от базы. Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном, пребывание возглавляемой США международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Ираке должна завершиться к сентябрю этого года, а второй ее этап – к сентябрю следующего года. Однако СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что американцы проинформировали своих иракских коллег об ускорении процесса вывода и не будут придерживаться установленного графика. Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году. Аль-Авади отмечал, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня, который несколько раз собирался в этом году. Он добавил, что "было достигнуто взаимоприемлемое соглашение, одобренное Соединенными Штатами", отметив, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап и завершится в сентябре 2026 года.
https://ria.ru/20250824/irak-2037277899.html
https://ria.ru/20250811/soglashenie-2034613574.html
ирак
анбар (мухафаза)
багдад (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749566574_0:0:1837:1378_1920x0_80_0_0_152295314b2cd1ffcc4b894072fcd4a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, анбар (мухафаза), багдад (город)
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Багдад (город)
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке, сообщил глава клана
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака
БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Американские войска, в соответствии с договоренностями с властями Ирака, колоннами покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил РИА Новости глава племенного клана в провинции Анбар на западе Ирака Катари ас-Самармад.
Ранее в понедельник иракские СМИ сообщили, что американские войска ускоренными темпами отводятся с базы Айн-аль-Асад в Анбаре
и базы Виктория
в международном аэропорту Багдада
.
"В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад. Отвод осуществляется большими колоннами в направлении пограничного перехода Аль-Валид с Сирией", - отметил он. Американские войска используют для перемещения по Ираку
дорогу в пустыне, расположенную к западу от базы.
Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном
, пребывание возглавляемой США
международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (запрещенная в России
террористическая организация) в Ираке должна завершиться к сентябрю этого года, а второй ее этап – к сентябрю следующего года. Однако СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что американцы проинформировали своих иракских коллег об ускорении процесса вывода и не будут придерживаться установленного графика.
Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году.
Аль-Авади отмечал, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня, который несколько раз собирался в этом году.
Он добавил, что "было достигнуто взаимоприемлемое соглашение, одобренное Соединенными Штатами", отметив, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап и завершится в сентябре 2026 года.