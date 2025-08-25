Глава МИД Ирана рассказал Лаврову об переговорах с "евротройкой" по СВПД
Аракчи рассказал Лаврову об итогах переговоров с евротройкой по ситуации с СВПД
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи с беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым рассказал ему об итогах беседы с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по поводу иранской ядерной программы, Лавров выразил готовность вносить дипломатические усилия для нормализации ситуации с СВПД, сообщили в МИД РФ.
"Двадцать второго августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал Сергея Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
"Евротройка" готова возобновить санкции против Ирана, сообщили СМИ
13 августа, 04:44
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.