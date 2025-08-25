https://ria.ru/20250825/intervidenie-2037559988.html
"Интервидение" может стать площадкой для культурного обмена, считает Dava
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Возрождение международного музыкального конкурса "Интервидение" - это возможность создать площадку для культурного обмена и диалога в ситуации, когда в мире необходимо выстраивать мосты взаимопонимания и солидарности, считает продюсер, актер и шоумен Dava (Давид Манукян). "Проведение международного музыкального конкурса "Интервидение" в текущих условиях имеет огромное значение. Это возможность создать платформу для культурного обмена и диалога между странами, что особенно важно в наше время, когда мировая обстановка требует взаимопонимания и солидарности. Такой конкурс предоставляет артистам шанс показать свои таланты на международной арене, а зрителям - познакомиться с разнообразием музыкальной культуры различных стран", - сказал он в беседе с РИА Новости. По мнению артиста, музыка обладает способностью объединять людей, каждый участник конкурса сможет рассказать о культуре своей страны и ее традициях. "В этом процессе мы можем увидеть, как музыку воспринимают по-разному в разных уголках мира. Она способна сломать барьеры и установить связь между людьми, независимо от их происхождения или языка. Конкурс даёт возможность художникам создать что-то новое, смешивая различные музыкальные стили - и таким образом чувствовать себя частью единого музыкального сообщества. Это и есть сила музыки", - подчеркнул он. Конкурс "Интервидение" ранее проводился в 1960-1980-х годах. Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
