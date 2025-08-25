Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить распространение инфекций в офисе
25.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить распространение инфекций в офисе
Приходя на работу необходимо сменять уличную обувь и протирать рабочий стол влажной салфеткой, чтобы снизить распространение инфекций в офисной среде,... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Приходя на работу необходимо сменять уличную обувь и протирать рабочий стол влажной салфеткой, чтобы снизить распространение инфекций в офисной среде, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что соблюдение простых гигиенических правил в офисе важно для снижения риска инфекций и улучшения самочувствия сотрудников. "Чистота в офисе начинается с простых привычек. Смена уличной обуви помогает снизить количество заносимой грязи и пыли, а также уменьшает риск возникновения неприятного запаха. Приходя на работу, полезно протереть рабочий стол влажной салфеткой. Мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств эффективно защищает от распространения инфекций, поэтому даже если за день вы никуда не выходили, вымыть руки перед обедом следует обязательно. Также не стоит касаться глаз, носа и рта без предварительной гигиенической обработки", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха. Кондиционер приносит пользу только при правильной установке и эксплуатации, когда поток воздуха не направлен на сотрудников, фильтры обслуживаются вовремя и поддерживается оптимальная температура не ниже 21 градуса. В Роспотребнадзоре предупредили, что во время обеденного перерыва столы в комнате для приема пищи следует протирать до и после еды. После приема пищи необходимо мыть посуду и проверять раковину на предмет остатков пищи. Там также рекомендовали держать не более суток продукты, хранящиеся в общем холодильнике, а также маркировать контейнеры с указанием имени и даты. Пищевые отходы посоветовали не выбрасывать в корзины для бумаги, а при отсутствии другой возможности мусор выносить в конце рабочего дня. "Если сотрудник почувствовал недомогание, ему следует оставаться дома и при необходимости вызвать врача. На рабочем месте при кашле следует прикрывать рот сгибом локтя или одноразовой салфеткой, которую следует немедленно выбросить, а затем вымыть руки", - добавили в пресс-службе.
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Приходя на работу необходимо сменять уличную обувь и протирать рабочий стол влажной салфеткой, чтобы снизить распространение инфекций в офисной среде, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что соблюдение простых гигиенических правил в офисе важно для снижения риска инфекций и улучшения самочувствия сотрудников.
"Чистота в офисе начинается с простых привычек. Смена уличной обуви помогает снизить количество заносимой грязи и пыли, а также уменьшает риск возникновения неприятного запаха. Приходя на работу, полезно протереть рабочий стол влажной салфеткой. Мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств эффективно защищает от распространения инфекций, поэтому даже если за день вы никуда не выходили, вымыть руки перед обедом следует обязательно. Также не стоит касаться глаз, носа и рта без предварительной гигиенической обработки", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха. Кондиционер приносит пользу только при правильной установке и эксплуатации, когда поток воздуха не направлен на сотрудников, фильтры обслуживаются вовремя и поддерживается оптимальная температура не ниже 21 градуса.
В Роспотребнадзоре предупредили, что во время обеденного перерыва столы в комнате для приема пищи следует протирать до и после еды. После приема пищи необходимо мыть посуду и проверять раковину на предмет остатков пищи.
Там также рекомендовали держать не более суток продукты, хранящиеся в общем холодильнике, а также маркировать контейнеры с указанием имени и даты. Пищевые отходы посоветовали не выбрасывать в корзины для бумаги, а при отсутствии другой возможности мусор выносить в конце рабочего дня.
"Если сотрудник почувствовал недомогание, ему следует оставаться дома и при необходимости вызвать врача. На рабочем месте при кашле следует прикрывать рот сгибом локтя или одноразовой салфеткой, которую следует немедленно выбросить, а затем вымыть руки", - добавили в пресс-службе.
