ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ФСБ показала на видео бомбу в иконе, которую по заданию СБУ планировалось взорвать в здании УФСБ в Крыму.ФСБ ранее сообщила, что в Крыму предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю, где ее задержали."Взрывное устройство, закамуфлированное в иконе, заряд - пластичное взрывчатое вещество. Элемент питания. Исполнительное устройство - электродетонатор", - говорит оперативник на видео, показывая содержимое иконы.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ
Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России.
