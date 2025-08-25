Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 25.08.2025 (обновлено: 15:03 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт - РИА Новости, 25.08.2025
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт
ФСБ показала на видео бомбу в иконе, которую по заданию СБУ планировалось взорвать в здании УФСБ в Крыму. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:28:00+03:00
2025-08-25T15:03:00+03:00
происшествия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037384864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df38f2f4154d2e89a58b090571d93453.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ФСБ показала на видео бомбу в иконе, которую по заданию СБУ планировалось взорвать в здании УФСБ в Крыму.ФСБ ранее сообщила, что в Крыму предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю, где ее задержали."Взрывное устройство, закамуфлированное в иконе, заряд - пластичное взрывчатое вещество. Элемент питания. Исполнительное устройство - электродетонатор", - говорит оперативник на видео, показывая содержимое иконы.​
https://ria.ru/20250812/terakty-2034839540.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ
Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России.
2025-08-25T10:28
true
PT2M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037384864_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c7064695624a76df247dd20fd1d992d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт

На видео сняли бомбу в иконе, которой СБУ хотела убить сотрудников УФСБ в Крыму

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ФСБ показала на видео бомбу в иконе, которую по заданию СБУ планировалось взорвать в здании УФСБ в Крыму.
ФСБ ранее сообщила, что в Крыму предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю, где ее задержали.
"Взрывное устройство, закамуфлированное в иконе, заряд - пластичное взрывчатое вещество. Элемент питания. Исполнительное устройство - электродетонатор", - говорит оперативник на видео, показывая содержимое иконы.​
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
12 августа, 16:28
 
ПроисшествияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала