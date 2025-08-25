https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html

ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ФСБ показала на видео бомбу в иконе, которую по заданию СБУ планировалось взорвать в здании УФСБ в Крыму.ФСБ ранее сообщила, что в Крыму предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю, где ее задержали."Взрывное устройство, закамуфлированное в иконе, заряд - пластичное взрывчатое вещество. Элемент питания. Исполнительное устройство - электродетонатор", - говорит оперативник на видео, показывая содержимое иконы.​

