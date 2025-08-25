ВСУ подбросили заминированную игрушку в село в Харьковской области

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 25.08.2025 (обновлено: 12:18 25.08.2025)
В селе Граково украинский дрон сбросил заминированную плюшевую игрушку, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В селе Граково украинский дрон сбросил заминированную плюшевую игрушку, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооруженные формирования Украины заминировали плюшевую игрушку и, применяя БПЛА, доставили взрывное устройство в село Граково Купянского района. К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии", — написал он в Telegram-канале. По словам главы администрации, мину обезвредили, при этом никто не пострадал.О том, что украинские военные зачастую маскируют мины под разные предметы, в том числе детские игрушки, не раз сообщали и российские бойцы, и жители освобожденных территорий. Так, в ноябре прошлого года в городе Стаханове в ЛНР серьезно пострадал подросток, подобравший желтую уточку.
© Фото : Говорит Ганчев/TelegramЗаминированная плюшевая игрушка в харьковском селе Граково
Заминированная плюшевая игрушка в харьковском селе Граково
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В селе Граково украинский дрон сбросил заминированную плюшевую игрушку, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Вооруженные формирования Украины заминировали плюшевую игрушку и, применяя БПЛА, доставили взрывное устройство в село Граково Купянского района. К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы администрации, мину обезвредили, при этом никто не пострадал.
О том, что украинские военные зачастую маскируют мины под разные предметы, в том числе детские игрушки, не раз сообщали и российские бойцы, и жители освобожденных территорий. Так, в ноябре прошлого года в городе Стаханове в ЛНР серьезно пострадал подросток, подобравший желтую уточку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
