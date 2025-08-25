https://ria.ru/20250825/igrushka-2037391430.html
ВСУ подбросили заминированную игрушку в село в Харьковской области
ВСУ подбросили заминированную игрушку в село в Харьковской области - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ подбросили заминированную игрушку в село в Харьковской области
В селе Граково украинский дрон сбросил заминированную плюшевую игрушку, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:51:00+03:00
2025-08-25T10:51:00+03:00
2025-08-25T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В селе Граково украинский дрон сбросил заминированную плюшевую игрушку, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооруженные формирования Украины заминировали плюшевую игрушку и, применяя БПЛА, доставили взрывное устройство в село Граково Купянского района. К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии", — написал он в Telegram-канале. По словам главы администрации, мину обезвредили, при этом никто не пострадал.О том, что украинские военные зачастую маскируют мины под разные предметы, в том числе детские игрушки, не раз сообщали и российские бойцы, и жители освобожденных территорий. Так, в ноябре прошлого года в городе Стаханове в ЛНР серьезно пострадал подросток, подобравший желтую уточку.
харьковская область
украина
