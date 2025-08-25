https://ria.ru/20250825/grib-2037380683.html

На Камчатке нашли редкий гриб

Ученые нашли редкий гриб головач гигантский в Быстринском природном парке на Камчатке, сообщили в пресс-службе сети природных парков "Вулканы Камчатки".

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Ученые нашли редкий гриб головач гигантский в Быстринском природном парке на Камчатке, сообщили в пресс-службе сети природных парков "Вулканы Камчатки". "В рамках совместной экспедиции специалистов сети природных парков "Вулканы Камчатки" и ботаника Ольги Чернягиной в Быстринском природном парке была сделана удивительная находка – гигантский головач (Calvatia gigantea), принадлежащий к семейству шампиньоновых, который прежде не встречался в Быстринском районе", – говорится в сообщении. По данным ученых, гриб отличается впечатляющими размерами – до 80 сантиметров в диаметре и весом в несколько килограммов. Истории известны случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом почти 23 килограммов. Гриб растет с чрезвычайно высокой скоростью, достигая максимальных размеров всего за неделю. Головач гигантский представляет гастрономический интерес только в незрелом состоянии, когда его мякоть сохраняет чисто-белый цвет и упругую консистенцию. По питательной ценности он не уступает мясу, яйцам и молоку.

камчатка

2025

