На Камчатке нашли редкий гриб
Наука
 
10:09 25.08.2025
На Камчатке нашли редкий гриб
На Камчатке нашли редкий гриб
Ученые нашли редкий гриб головач гигантский в Быстринском природном парке на Камчатке, сообщили в пресс-службе сети природных парков "Вулканы Камчатки".
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Ученые нашли редкий гриб головач гигантский в Быстринском природном парке на Камчатке, сообщили в пресс-службе сети природных парков "Вулканы Камчатки". "В рамках совместной экспедиции специалистов сети природных парков "Вулканы Камчатки" и ботаника Ольги Чернягиной в Быстринском природном парке была сделана удивительная находка – гигантский головач (Calvatia gigantea), принадлежащий к семейству шампиньоновых, который прежде не встречался в Быстринском районе", – говорится в сообщении. По данным ученых, гриб отличается впечатляющими размерами – до 80 сантиметров в диаметре и весом в несколько килограммов. Истории известны случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом почти 23 килограммов. Гриб растет с чрезвычайно высокой скоростью, достигая максимальных размеров всего за неделю. Головач гигантский представляет гастрономический интерес только в незрелом состоянии, когда его мякоть сохраняет чисто-белый цвет и упругую консистенцию. По питательной ценности он не уступает мясу, яйцам и молоку.
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Ученые нашли редкий гриб головач гигантский в Быстринском природном парке на Камчатке, сообщили в пресс-службе сети природных парков "Вулканы Камчатки".
"В рамках совместной экспедиции специалистов сети природных парков "Вулканы Камчатки" и ботаника Ольги Чернягиной в Быстринском природном парке была сделана удивительная находка – гигантский головач (Calvatia gigantea), принадлежащий к семейству шампиньоновых, который прежде не встречался в Быстринском районе", – говорится в сообщении.
По данным ученых, гриб отличается впечатляющими размерами – до 80 сантиметров в диаметре и весом в несколько килограммов. Истории известны случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом почти 23 килограммов. Гриб растет с чрезвычайно высокой скоростью, достигая максимальных размеров всего за неделю.
Головач гигантский представляет гастрономический интерес только в незрелом состоянии, когда его мякоть сохраняет чисто-белый цвет и упругую консистенцию. По питательной ценности он не уступает мясу, яйцам и молоку.
