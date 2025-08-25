https://ria.ru/20250825/gorlovka-2037426389.html
Женщина пострадала при ударе дрона в ДНР
Женщина пострадала при ударе дрона в ДНР - РИА Новости, 25.08.2025
Женщина пострадала при ударе дрона в ДНР
Женщина ранена в Горловке из-за удара беспилотника украинских войск в воскресенье, сообщил в понедельник мэр этого города в ДНР Иван Приходько.
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Женщина ранена в Горловке из-за удара беспилотника украинских войск в воскресенье, сообщил в понедельник мэр этого города в ДНР Иван Приходько. "По уточненной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке станции Никитовка вчера днем ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию ДНР на горловском направлении. Сообщений о жертвах и пострадавших не было. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Женщина пострадала при ударе дрона в ДНР
