17:35 25.08.2025
Экс-владельцы "Главпродукта" обжаловали его изъятие в пользу России
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американские компании Universal Beverage Company и Universal Company 2000 Леонида Смирнова, владевшие российскими структурами холдинга "Главпродукт", обжаловали решение арбитражного суда Москвы об изъятии в доход государства активов этого ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционные жалобы двух американских компаний поступили в суд первой инстанции. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура в марте потребовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга "Главпродукт" Смирнову и двум его американским компаниям. Рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство истца, заявившего, что "вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства". Решение суда не опубликовано. По данным СМИ, оно было обращено к немедленному исполнению. Суд в марте по ходатайству истца принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, Смирнова и более 30 юрлиц холдинга. Истец просил принять обеспечительные меры, поскольку "контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации". "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп. Президент РФ Владимир Путин в октябре своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американские компании Universal Beverage Company и Universal Company 2000 Леонида Смирнова, владевшие российскими структурами холдинга "Главпродукт", обжаловали решение арбитражного суда Москвы об изъятии в доход государства активов этого ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционные жалобы двух американских компаний поступили в суд первой инстанции. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей.
Генпрокуратура в марте потребовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы.
Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга "Главпродукт" Смирнову и двум его американским компаниям. Рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство истца, заявившего, что "вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства".
Решение суда не опубликовано. По данным СМИ, оно было обращено к немедленному исполнению.
Суд в марте по ходатайству истца принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, Смирнова и более 30 юрлиц холдинга.
Истец просил принять обеспечительные меры, поскольку "контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации".
"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп. Президент РФ Владимир Путин в октябре своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.
