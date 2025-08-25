https://ria.ru/20250825/glava-2037411545.html

Фидан призвал оказать давление на Израиль для урегулирования в Газе

АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал оказать скоординированное давление на Израиль для достижения устойчивого урегулирования конфликта в Газе. "Необходимо сильное скоординированное давление, Израиль должен находиться под давлением для достижения постоянного решения", - заявил Фидан, выступая на заседании глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде в понедельник, его выступление транслировалось на странице турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х. По словам главы МИД Турции, народ Палестины нуждается в коллективной солидарности членов ОИС и мобилизации международного сообщества. "Блокирование помощи со стороны Израиля привело к голоду. ООН официально объявила Газу зоной голода. Израиль добавил еще одно преступление к своим военным преступлениям против человечества", - отметил Фидан. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

