Фидан призвал оказать давление на Израиль для урегулирования в Газе - РИА Новости, 25.08.2025
12:02 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/glava-2037411545.html
Фидан призвал оказать давление на Израиль для урегулирования в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал оказать скоординированное давление на Израиль для достижения устойчивого урегулирования конфликта в Газе. РИА Новости, 25.08.2025
в мире
израиль
турция
джидда
хакан фидан
бапор
оон
хамас
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал оказать скоординированное давление на Израиль для достижения устойчивого урегулирования конфликта в Газе. "Необходимо сильное скоординированное давление, Израиль должен находиться под давлением для достижения постоянного решения", - заявил Фидан, выступая на заседании глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде в понедельник, его выступление транслировалось на странице турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х. По словам главы МИД Турции, народ Палестины нуждается в коллективной солидарности членов ОИС и мобилизации международного сообщества. "Блокирование помощи со стороны Израиля привело к голоду. ООН официально объявила Газу зоной голода. Израиль добавил еще одно преступление к своим военным преступлениям против человечества", - отметил Фидан. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
израиль
турция
джидда
в мире, израиль, турция, джидда, хакан фидан, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Турция, Джидда, Хакан Фидан, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал оказать скоординированное давление на Израиль для достижения устойчивого урегулирования конфликта в Газе.
"Необходимо сильное скоординированное давление, Израиль должен находиться под давлением для достижения постоянного решения", - заявил Фидан, выступая на заседании глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде в понедельник, его выступление транслировалось на странице турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
По словам главы МИД Турции, народ Палестины нуждается в коллективной солидарности членов ОИС и мобилизации международного сообщества.
"Блокирование помощи со стороны Израиля привело к голоду. ООН официально объявила Газу зоной голода. Израиль добавил еще одно преступление к своим военным преступлениям против человечества", - отметил Фидан.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
В миреИзраильТурцияДжиддаХакан ФиданБАПОРООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
