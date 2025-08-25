https://ria.ru/20250825/gladkov-2037426563.html

Гладков прокомментировал задержание врио замгубернатора Курской области

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что официальной информации о причинах задержания в Курской области врио замгубернатора Владимира Базарова, который ранее работал и в Белгородской области, пока нет.В понедельник утром врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. В Белгородской области Базаров занимал должность заместителя губернатора по строительству."Связался с Александром Евсеевичем Хинштейном, который подтвердил задержание В. Базарова. Официальной информации о причинах задержания пока нет. В случае её получения, законности комментирования со стороны правительства и возможности не навредить пояснениями действиям следственных органов обязательно прокомментируем", - написал Гладков в своем канале в национальном мессенджере Max.Запросов по деятельности Базарова в правительство области пока не поступало.

