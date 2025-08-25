Гладков прокомментировал задержание врио замгубернатора Курской области

Рейтинг@Mail.ru
13:04 25.08.2025 (обновлено: 13:11 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/gladkov-2037426563.html
2025-08-25T13:04:00+03:00
2025-08-25T13:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037368907_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_1ef4a23e96363679b2dd12e09226b0df.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что официальной информации о причинах задержания в Курской области врио замгубернатора Владимира Базарова, который ранее работал и в Белгородской области, пока нет.В понедельник утром врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. В Белгородской области Базаров занимал должность заместителя губернатора по строительству."Связался с Александром Евсеевичем Хинштейном, который подтвердил задержание В. Базарова. Официальной информации о причинах задержания пока нет. В случае её получения, законности комментирования со стороны правительства и возможности не навредить пояснениями действиям следственных органов обязательно прокомментируем", - написал Гладков в своем канале в национальном мессенджере Max.Запросов по деятельности Базарова в правительство области пока не поступало.
https://ria.ru/20250825/bazarov-2037378218.html
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что официальной информации о причинах задержания в Курской области врио замгубернатора Владимира Базарова, который ранее работал и в Белгородской области, пока нет.
В понедельник утром врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. В Белгородской области Базаров занимал должность заместителя губернатора по строительству.
"Связался с Александром Евсеевичем Хинштейном, который подтвердил задержание В. Базарова. Официальной информации о причинах задержания пока нет. В случае её получения, законности комментирования со стороны правительства и возможности не навредить пояснениями действиям следственных органов обязательно прокомментируем", - написал Гладков в своем канале в национальном мессенджере Max.
Запросов по деятельности Базарова в правительство области пока не поступало.
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова
