НПО International Baccalaureate* признали нежелательной в России

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария) признана нежелательной на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов, расположенных в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы. На деле же, отмечает Генпрокуратура, цель НПО – форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды. Как сообщается, с началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию. Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений, сообщается в релизе.*Организация, признанная нежелательной на территории РФ

