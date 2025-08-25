НПО International Baccalaureate* признали нежелательной в России

Рейтинг@Mail.ru
08:15 25.08.2025 (обновлено: 08:17 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/genprokuratura-2037362288.html
2025-08-25T08:15:00+03:00
2025-08-25T08:17:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария) признана нежелательной на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов, расположенных в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы. На деле же, отмечает Генпрокуратура, цель НПО – форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды. Как сообщается, с началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию. Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений, сообщается в релизе.*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария) признана нежелательной на территории России", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
20 декабря 2024, 18:34
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
20 декабря 2024, 18:34
Уточняется, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов, расположенных в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы.
На деле же, отмечает Генпрокуратура, цель НПО – форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды.
Как сообщается, с началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию.
Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений, сообщается в релизе.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
19 августа 2024, 08:05
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
19 августа 2024, 08:05
 
