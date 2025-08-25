НПО International Baccalaureate* признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала НПО International Baccalaureate нежелательной в России
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария) признана нежелательной на территории России", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
20 декабря 2024, 18:34
Уточняется, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов, расположенных в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы.
На деле же, отмечает Генпрокуратура, цель НПО – форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды.
Как сообщается, с началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию.
Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений, сообщается в релизе.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
19 августа 2024, 08:05