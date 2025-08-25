https://ria.ru/20250825/gaza-2037549499.html

Жители сектора Газа рассказали о катастрофической нехватке продовольствия

Жители сектора Газа рассказали о катастрофической нехватке продовольствия - РИА Новости, 25.08.2025

Жители сектора Газа рассказали о катастрофической нехватке продовольствия

Лагерь беженцев "Аль-Магази", расположенный в центральной части сектора Газа, стал временным приютом для десятков тысяч палестинцев из-за затяжного конфликта... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T21:02:00+03:00

2025-08-25T21:02:00+03:00

2025-08-25T21:02:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

оон

хамас

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037548119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04876b6a3f75db88f00792a8378913e0.jpg

ГАЗА, 25 авг – РИА Новости. Лагерь беженцев "Аль-Магази", расположенный в центральной части сектора Газа, стал временным приютом для десятков тысяч палестинцев из-за затяжного конфликта между ХАМАС и Израилем, там катастрофически не хватает продовольствия, медикаментов и средств гигиены, рассказали РИА Новости его обитатели. Они признали, что с такими тяжёлыми условиями сталкиваются впервые, даже несмотря на то, что это далеко не первый вооруженный конфликт в секторе Газа за последние годы. "Даже во время предыдущих войн ситуация была гораздо лучше. На этот раз положение дел катастрофическое", - рассказала РИА Новости проживающая в лагере мать пятерых детей Умм Ислам Халифа. По её словам, в ходе последнего конфликта её семья лишилась дома, а небольшие накопления полностью истрачены на продукты, которые продаются по заоблачным ценам. "Наш дом полностью разрушен из-за войны. Те небольшие деньги, которые у нас оставались, закончились. Цены на рынках невообразимые. У меня нет никакого источника дохода, мой муж уже в возрасте и болен, а дети пока не могут работать", - рассказала она. Опубликованный в пятницу доклад продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, согласно которому в секторе наблюдается состояние катастрофического голода, стал проблеском надежды для палестинцев, все еще рассчитывающих на то, что международная помощь после такой оценки будет доставляться регулярно и в больших объемах. Ранее жители Газы рассказывали РИА Новости, что цена за килограмм сахара на фоне острого дефицита выросла до 100 долларов. Однако канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергает обвинения в том, что она специально провоцирует голод на палестинских территориях. Там назвали доклад ООН о голоде в "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает голод. Но пока для палестинских беженцев ситуация только усугубляется. По словам Умм Ислам, еды, которую раздают в приюте, едва хватает на троих человек. "Еду привозят раз в три дня, её хватает на троих, в то время как нас семеро. Как мы говорим, этого достаточно, чтобы набить полжелудка. Я беру по килограмму муки каждый день, хватает по лепешке на одного. Если её не съедать за раз, можно разделить на три приёма пищи", - рассказала она. Другая женщина Умм Юсеф Абу Нади, потерявшая свой дом в ходе конфликта, рассказала РИА Новости об условиях во временном жилье. "Условия жизни в приюте ужасные: нет самых простых вещей, абсолютно ничего. Нам поставляют еду через день, но её не хватает, чтобы прокормить даже маленьких детей. Консервы из тунца или паштета стали самым любимым блюдом. Овощи и фрукты мы не покупаем на рынках – денег попросту нет", - говорит она. При этом, помимо проблем с водой и едой, жители приюта испытывают проблемы с санитарией и гигиеной, у детей начинают появляться кожные заболевания. "Кроме проблем с едой и водой, мы испытываем трудности с чистящими средствами и предметами личной гигиены. Наш приют находится в одной из школ. Появляются проблемы с санитарией и гигиеной. Из-за недостаточного количества моющих средств у всех детей начали появляться кожные заболевания", - добавила она. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250825/tramp-2037546353.html

https://ria.ru/20250825/gaza-2037534665.html

https://ria.ru/20250825/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Газы о гуманитарной катастрофе Лагерь беженцев "Аль-Магази", расположенный в центральной части сектора Газа, стал временным приютом для десятков тысяч палестинцев из-за затяжного конфликта между ХАМАС и Израилем, там катастрофически не хватает продовольствия, медикаментов и средств гигиены, рассказали РИА Новости его обитатели. 2025-08-25T21:02 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, палестина, сектор газа