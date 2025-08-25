https://ria.ru/20250825/gaza-2037534665.html
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости
ГАЗА, 25 авг – РИА Новости. Палестинские журналисты, погибшие в понедельник в результате израильского удара по больнице в секторе Газа, сотрудничали с ведущими мировыми СМИ, в том числе на внештатной основе с РИА Новости. Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов. Одна из них, Марьям Абу Дикка, в первый год конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем снимала видеоматериалы для РИА Новости. На момент гибели она освещала события в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа для американского агентства Associated Press. С октября 2023 года по март 2024 года с РИА Новости сотрудничал Мухаммед Саляма, который впоследствии стал оператором катарского телеканала Al Jazeera. Абу Дикка, в частности, сняла сюжет о последствиях израильского рейда в Хан-Юнисе в сентябре 2024 года. Он был опубликован в Telegram-канале РИА Новости, собрав почти 800 тысяч просмотров. У журналистки остался сын, который вместе со своим отцом выехал в ОАЭ. Сама Абу Дикка отказалась эвакуироваться и продолжила освещать события в секторе Газа, рассказали РИА Новости ее коллеги. Саляма собирался жениться после окончания конфликта. Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков. По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.
