Рейтинг@Mail.ru
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 25.08.2025 (обновлено: 19:18 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/gaza-2037534665.html
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2025
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости
Палестинские журналисты, погибшие в понедельник в результате израильского удара по больнице в секторе Газа, сотрудничали с ведущими мировыми СМИ, в том числе на РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:06:00+03:00
2025-08-25T19:18:00+03:00
в мире
израиль
оаэ
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037535928_0:121:1080:729_1920x0_80_0_0_5d7c96edabb45399fd2ae4ee24c4c887.jpg
ГАЗА, 25 авг – РИА Новости. Палестинские журналисты, погибшие в понедельник в результате израильского удара по больнице в секторе Газа, сотрудничали с ведущими мировыми СМИ, в том числе на внештатной основе с РИА Новости. Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов. Одна из них, Марьям Абу Дикка, в первый год конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем снимала видеоматериалы для РИА Новости. На момент гибели она освещала события в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа для американского агентства Associated Press. С октября 2023 года по март 2024 года с РИА Новости сотрудничал Мухаммед Саляма, который впоследствии стал оператором катарского телеканала Al Jazeera. Абу Дикка, в частности, сняла сюжет о последствиях израильского рейда в Хан-Юнисе в сентябре 2024 года. Он был опубликован в Telegram-канале РИА Новости, собрав почти 800 тысяч просмотров. У журналистки остался сын, который вместе со своим отцом выехал в ОАЭ. Сама Абу Дикка отказалась эвакуироваться и продолжила освещать события в секторе Газа, рассказали РИА Новости ее коллеги. Саляма собирался жениться после окончания конфликта. Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков. По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.
https://ria.ru/20250813/udar-2034987555.html
https://ria.ru/20250825/konflikt-1915630213.html
израиль
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037535928_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a94dbe573051623910efb853fa6a60b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оаэ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ОАЭ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости

Двое погибших при атаке в Газе журналистов внештатно сотрудничали с РИА Новости

© @mariam_riyad_abu_daggaМарьям Абу Дикка
Марьям Абу Дикка - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© @mariam_riyad_abu_dagga
Читать ria.ru в
Дзен
ГАЗА, 25 авг – РИА Новости. Палестинские журналисты, погибшие в понедельник в результате израильского удара по больнице в секторе Газа, сотрудничали с ведущими мировыми СМИ, в том числе на внештатной основе с РИА Новости.
Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов.
© @mohammad_salama.2Мухаммед Саляма
Мухаммед Саляма - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© @mohammad_salama.2
Мухаммед Саляма
Одна из них, Марьям Абу Дикка, в первый год конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем снимала видеоматериалы для РИА Новости. На момент гибели она освещала события в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа для американского агентства Associated Press. С октября 2023 года по март 2024 года с РИА Новости сотрудничал Мухаммед Саляма, который впоследствии стал оператором катарского телеканала Al Jazeera.
Абу Дикка, в частности, сняла сюжет о последствиях израильского рейда в Хан-Юнисе в сентябре 2024 года. Он был опубликован в Telegram-канале РИА Новости, собрав почти 800 тысяч просмотров.
У журналистки остался сын, который вместе со своим отцом выехал в ОАЭ. Сама Абу Дикка отказалась эвакуироваться и продолжила освещать события в секторе Газа, рассказали РИА Новости ее коллеги. Саляма собирался жениться после окончания конфликта.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera
13 августа, 12:50
Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения.
В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков.
По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОАЭХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала