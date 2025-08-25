https://ria.ru/20250825/gaza-2037475068.html

Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки

Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 25.08.2025

Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки

За последние сутки в больницы сектора Газа поступило более полусотни погибших и 308 раненых, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:49:00+03:00

2025-08-25T15:49:00+03:00

2025-08-25T16:33:00+03:00

в мире

израиль

сша

хамас

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037484377_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51292b83c99e0e0cd330cb8de5aa14f8.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. За последние сутки в больницы сектора Газа поступило более полусотни погибших и 308 раненых, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 58 погибших и 308 раненых", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. В заявлении отмечается, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 62 744, 158 259 человек ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года составило 10 900, при этом ранены 46 218. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур ранее заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html

https://ria.ru/20250825/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году