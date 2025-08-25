Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки
За сутки в больницы Газы поступили 58 погибших и 308 раненых
Дым после израильского авиаудара в секторе Газа. 24 августа 2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Дым после израильского авиаудара в секторе Газа. 24 августа 2025
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. За последние сутки в больницы сектора Газа поступило более полусотни погибших и 308 раненых, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 58 погибших и 308 раненых", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 62 744, 158 259 человек ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года составило 10 900, при этом ранены 46 218.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур ранее заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.