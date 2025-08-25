Рейтинг@Mail.ru
Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 25.08.2025 (обновлено: 16:33 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/gaza-2037475068.html
Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки
Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки
За последние сутки в больницы сектора Газа поступило более полусотни погибших и 308 раненых, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:49:00+03:00
2025-08-25T16:33:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037484377_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51292b83c99e0e0cd330cb8de5aa14f8.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. За последние сутки в больницы сектора Газа поступило более полусотни погибших и 308 раненых, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 58 погибших и 308 раненых", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. В заявлении отмечается, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 62 744, 158 259 человек ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года составило 10 900, при этом ранены 46 218. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур ранее заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html
https://ria.ru/20250825/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037484377_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_f1a94e9d607af677d460b3e80cfd80a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Более 50 человек погибли в секторе Газа за сутки

За сутки в больницы Газы поступили 58 погибших и 308 раненых

© AP Photo / Jehad AlshrafiДым после израильского авиаудара в секторе Газа. 24 августа 2025
Дым после израильского авиаудара в секторе Газа. 24 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Дым после израильского авиаудара в секторе Газа. 24 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. За последние сутки в больницы сектора Газа поступило более полусотни погибших и 308 раненых, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 58 погибших и 308 раненых", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
Вчера, 13:42
В заявлении отмечается, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 62 744, 158 259 человек ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года составило 10 900, при этом ранены 46 218.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур ранее заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАХАМАСПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала