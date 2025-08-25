https://ria.ru/20250825/gaaga-2037554144.html

В Гааге не прокомментировать решение России выйти из дела о кораблях ВСУ

ГААГА, 25 авг - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге ушел от ответа на просьбу РИА Новости прокомментировать решение РФ выйти из арбитражного процесса, касающегося задержания российской стороной украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, в пресс-службе инстанции заявили, что не располагают информацией для публичного распространения по этому делу. МИД России 21 августа сообщил, что РФ вышла из арбитражного процесса о задержании трех украинских военных кораблей в Черном море осенью 2018 года из-за грубых нарушений при разбирательстве и нелегитимного состава арбитражного трибунала. "Международному арбитражному суду не была предоставлена какая-либо информация для публичного распространения по этому делу", - сообщили в пресс-службе инстанции в ответ на просьбу агентства прокомментировать решение российской стороны. В суде добавили, что одним из последних решений Гаагского арбитража был отказ удовлетворить запрос России об отводе ряда судей от рассмотрения данного дела. Москва ранее в своем запросе поставила под сомнение законность назначения нескольких арбитров. Как отмечали в МИД РФ, российская сторона добросовестно участвовала в разбирательстве, однако дело будут рассматривать нелегитимно назначенные и политически ангажированные арбитры без участия Российской Федерации, из-за чего Москва не примет итоги разбирательства. В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли. Украина в 2019 году подала в Международный арбитраж в Гааге иск к РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.

