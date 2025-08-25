"Неужели все?": Финляндия объявила о катастрофе из-за России

https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html

МОСКВА,25 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Больше всех от разрыва экономических связей с Россией в Евросоюзе пострадала Финляндия, объявили в Торговой палате страны. Многие крупные компании оказались в предбанкротном состоянии. Какие отрасли понесли максимальные потери — в материале РИА Новости.Миллиардные потериФинский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией, признал директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми. Из-за этого и все проблемы.Из более чем двух тысяч компаний, продававших свою продукцию соседнему государству, осталось меньше сотни. В Хельсинки уверяли: ситуация под контролем."Потери компенсировали увеличением экспорта на другие рынки. Например, машин в 2023-м продали явно больше, чем в 2021-м", — сообщал в своем обзоре Банк Финляндии.Однако, по оценкам Конфедерации промышленности, убытки достигли четырех миллиардов долларов. Пострадали пассажирские перевозки и логистика, машиностроительная отрасль, производители подъемно-транспортного оборудования, судостроительные верфи, поставщики технологий для горнодобывающей промышленности.Утрата крупного и стабильного рынка сильно сказалась на таких компаниях, как, например, энергетическая Fortum, строительная YIT, на авиаперевозчике Finnair."Экспорт машин, оборудования, электроники уже к марту 2022-го рухнул на 63%. Также значительно сократились поставки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, прежде всего молочных продуктов", — указывает Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности "ПравоВЭД".Лишились рынкаВ приграничных районах, завязанных на торговлю, логистику и туристический бизнес с Россией, обанкротились десятки малых и средних предприятий.КПП на границе с Россией закрывали с 2023-го — временно. Весной 2024-го в Хельсинки решили: это бессрочно, до особого уведомления."Компании типа KONE или Wärtsilä были вынуждены сворачивать операции и пересматривать стратегии своего развития. Порты Хельсинки и Котка столкнулись с резким падением грузооборота, а железнодорожные перевозки через границу полностью остановились, что ударило по всей транспортной инфраструктуре страны", — указывает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина.Обрушился туристический бизнес. По подсчетам Регионального совета Южной Карелии, в 2024-м экономический ущерб региона от отсутствия гостей из России достигал миллиона евро в день.По мнению Ассоциации предпринимателей Южной Карелии, после открытия восточной границы потребуется "не менее десяти лет" для восстановления взаимодействия.Географическая близость и исторически сложившиеся торговые маршруты создавали естественные преимущества для финского бизнеса на российском рынке.Сложилась целая торговая инфраструктура, рассчитанная на приезжих из соседней страны. Россияне покупали огромное количество потребительских товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой химией, отмечает Надежда Капустина.Лесопромышленный кризисФинский лесопромышленный комплекс в кризисе: Россия традиционно поглощала очень много целлюлозы, бумаги и картона. Крупнейшим производителям вроде UPM и Stora Enso пришлось кардинально менять логистические цепочки и срочно искать альтернативные рынки сбыта.Причем из-за санкций ЕС финны лишились российской древесины.Эмбарго ввели еще в рамках пятого пакета в 2022-м. Россия была вторым по масштабам поставщиком после Китая. По информации Федеральной таможенной службы, лесоматериалов в ныне недружественные страны в 2021-м экспортировали на 504 миллиона евро. Из них на 374,5 миллиона — в Финляндию.Не оставалось ничего другого, как увеличивать вырубку собственного леса (в 2024-м — 65 миллионов кубометров, на 11 миллионов больше, чем в 2023-м) и нарастить закупки в Латвии, Эстонии и Турции. Однако сырье все равно подорожало, возник дефицит.По данным Metsäkeskus, из-за санкций цены на древесину росли в среднем на 10%, а наиболее дефицитная балансовая, необходимая для производства целлюлозы и древесной массы, сразу взлетела на 20%.В итоге финская лесная промышленность сократилась на 10%."Компенсировать удалось лишь малую часть российского импорта. В 2023-м зарубежные поставки древесины не превышали 40% показателя 2019 года. И вырубка леса не устранила дефицит", — констатировал Банк Финляндии.Россия, кстати, в 2023-м увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть — до четырех миллиардов долларов. Крупнейший импортер — Китай, 14 миллионов кубометров. Узбекистан приобрел два миллиона, Казахстан — 1,1. Заметно повысили закупаемые объемы Индия и Южная Корея.В Финляндии же — рост цен. На отдельные товары — на десятки процентов.Бизнес оказался зажат между санкцими ЕС и контрмерами со стороны России, констатируют экономисты. Финляндия — классический пример того, как малая экономика пострадала от геополитической турбулентности и необдуманных действий своих же союзников.

Наталья Дембинская

