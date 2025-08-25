https://ria.ru/20250825/dzhakarta-2037389266.html
У здания парламента Индонезии прошел митинг
У здания парламента Индонезии прошел митинг
У здания парламента Индонезии прошел митинг
В индонезийской столице Джакарте прошла демонстрация у здания парламента страны, власти разогнали ее при помощи слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошла демонстрация у здания парламента страны, власти разогнали ее при помощи слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По словам участника протеста, пожелавшего сохранить анонимность, демонстрация насчитала около тысячи человек. Демонстранты выступали под лозунгом "индонезийская народная революция". Недовольство участников спровоцировали "растущие льготы и надбавки членам парламента в сочетании с бедностью населения Индонезии". "Вчера спикер палаты представителей Пуан Махарани говорила - приходите, двери парламента открыты. Оказалось, это были просто пустые разговоры. Двери входа парламента оказались смазаны чем-то скользким, чтобы по ним нельзя было карабкаться", - поделился участник демонстрации. По его словам, в какой-то момент власти применили слезоточивый газ, в результате чего толпа выбежала на платную дорогу в центре города. Движение на платной дороге также было затруднено из-за бегущих демонстрантов.
