https://ria.ru/20250825/dtp-2037392031.html

В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП

В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 25.08.2025

В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП

Не имеющий прав юноша, которого на трассе в Туве мать пустила за руль машины, где на заднем сиденье были трое их несовершеннолетних родственников, выехал на... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T10:54:00+03:00

2025-08-25T10:54:00+03:00

2025-08-25T17:28:00+03:00

происшествия

чадан

кызыл

республика тыва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037392686_0:53:715:455_1920x0_80_0_0_6343bf7f6d4cb1360a02a22db541299d.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Не имеющий прав юноша, которого на трассе в Туве мать пустила за руль машины, где на заднем сиденье были трое их несовершеннолетних родственников, выехал на "встречку" и врезался в минивэн, в результате все его пассажиры с тяжелыми травмами попали в больницу, один из них скончался, сообщает республиканский главк МВД. По данным ведомства, в воскресенье около 19.00 (15.00 мск) на 876-м километре трассы Р-257 "Енисей" 19-летний кызылчанин, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и врезался в лоб Toyota Vellfire. В момент аварии они направлялись из города Чадан в Кызыл. В первой иномарке также находились 35-летняя мать водителя и трое несовершеннолетних в возрасте 9, 10 и 17 лет. В минивэне - 7 человек, включая 44-летнего водителя. "Мать и (трое несовершеннолетних родственников – ред.) в результате происшествия в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение медучреждения. Водитель также получил травмы. В последующем от тяжести травм, несовместимых с жизнью, скончался 17-летний пассажир", - говорится в сообщении. Во второй иномарке пострадал один из пассажиров, которой также был доставлен в медучреждение. Правоохранители выяснили, что недалеко от места ДТП дежурил наряд дорожно-патрульной службы, мимо которого проезжала Toyota Funcargo, но за рулем на тот момент находилась мать виновника аварии. После поста ДПС она передала управление своему сыну. Уточняется, что оба водителя прошли освидетельствование, результаты которого показали отсутствие алкоголя в крови. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, его матери грозит ответственность за передачу управления автомобилем.

https://ria.ru/20241017/peterburg-1978623800.html

чадан

кызыл

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чадан, кызыл, республика тыва