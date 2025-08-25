Рейтинг@Mail.ru
В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП
10:54 25.08.2025 (обновлено: 17:28 25.08.2025)
В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП
В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП
происшествия
чадан
кызыл
республика тыва
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Не имеющий прав юноша, которого на трассе в Туве мать пустила за руль машины, где на заднем сиденье были трое их несовершеннолетних родственников, выехал на "встречку" и врезался в минивэн, в результате все его пассажиры с тяжелыми травмами попали в больницу, один из них скончался, сообщает республиканский главк МВД. По данным ведомства, в воскресенье около 19.00 (15.00 мск) на 876-м километре трассы Р-257 "Енисей" 19-летний кызылчанин, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и врезался в лоб Toyota Vellfire. В момент аварии они направлялись из города Чадан в Кызыл. В первой иномарке также находились 35-летняя мать водителя и трое несовершеннолетних в возрасте 9, 10 и 17 лет. В минивэне - 7 человек, включая 44-летнего водителя. "Мать и (трое несовершеннолетних родственников – ред.) в результате происшествия в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение медучреждения. Водитель также получил травмы. В последующем от тяжести травм, несовместимых с жизнью, скончался 17-летний пассажир", - говорится в сообщении. Во второй иномарке пострадал один из пассажиров, которой также был доставлен в медучреждение. Правоохранители выяснили, что недалеко от места ДТП дежурил наряд дорожно-патрульной службы, мимо которого проезжала Toyota Funcargo, но за рулем на тот момент находилась мать виновника аварии. После поста ДПС она передала управление своему сыну. Уточняется, что оба водителя прошли освидетельствование, результаты которого показали отсутствие алкоголя в крови. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, его матери грозит ответственность за передачу управления автомобилем.
чадан
кызыл
республика тыва
происшествия, чадан, кызыл, республика тыва
Происшествия, Чадан, Кызыл, Республика Тыва
В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП

На месте ДТП на трассе в Туве
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Не имеющий прав юноша, которого на трассе в Туве мать пустила за руль машины, где на заднем сиденье были трое их несовершеннолетних родственников, выехал на "встречку" и врезался в минивэн, в результате все его пассажиры с тяжелыми травмами попали в больницу, один из них скончался, сообщает республиканский главк МВД.
По данным ведомства, в воскресенье около 19.00 (15.00 мск) на 876-м километре трассы Р-257 "Енисей" 19-летний кызылчанин, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и врезался в лоб Toyota Vellfire. В момент аварии они направлялись из города Чадан в Кызыл. В первой иномарке также находились 35-летняя мать водителя и трое несовершеннолетних в возрасте 9, 10 и 17 лет. В минивэне - 7 человек, включая 44-летнего водителя.
На месте ДТП на трассе в Туве
"Мать и (трое несовершеннолетних родственников – ред.) в результате происшествия в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение медучреждения. Водитель также получил травмы. В последующем от тяжести травм, несовместимых с жизнью, скончался 17-летний пассажир", - говорится в сообщении.
Во второй иномарке пострадал один из пассажиров, которой также был доставлен в медучреждение.
Правоохранители выяснили, что недалеко от места ДТП дежурил наряд дорожно-патрульной службы, мимо которого проезжала Toyota Funcargo, но за рулем на тот момент находилась мать виновника аварии. После поста ДПС она передала управление своему сыну.
Уточняется, что оба водителя прошли освидетельствование, результаты которого показали отсутствие алкоголя в крови. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, его матери грозит ответственность за передачу управления автомобилем.
