Спасатели не смогли запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

МЧС Киргизии не смогло запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы
© Фото : социальные сети Натальи НаговицинойНаталья Наговицина
© Фото : социальные сети Натальи Наговициной
Наталья Наговицина. Архивное фото
БИШКЕК, 25 авг — РИА Новости. Спасатели не смогли запустить БПЛА для поиска россиянки Натальи Наговицыной на пике Победы из-за непогоды, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.
"Несколько дней ждали хорошей погоды, чтобы запустить дрон. Но увы, ее так и не случилось", — заявил собеседник агентства.
Планировалось, что специальный БПЛА, который может подниматься на большие высоты в горах, подлетит к Наговицыной и убедится, что она подает признаки жизни. Также из-за непогоды не вылетит и еврокоптер Airbus Helicopters H125.
"Еврокоптер МЧС Кыргызстана дежурил там два дня. Ждали погодного окна, чтобы он смог вылететь. Но хорошая погода так и не наступила. Сегодня вертолет был возвращен в место постоянной дислокации", — сказал Чаргынов.
По его словам, в Киргизию приехали пилоты из Италии, имеющие опыт управления подобными вертолетами в условиях высокогорья, в частности в Гималаях. Их планировали задействовать для эвакуации россиянки.
"Увы, вылетов не будет. Пилоты отбывают обратно на родину", — уточнил представитель МЧС.
Поиски альпинистки
- Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.
- Ее планировали спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения.
- Для эвакуации альпинистов 16 августа привлекли вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Пассажиры и члены экипажа выжили, получив незначительные травмы.
- Вылетевшему на замену Ми-17ВМ удалось совершить эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, включая гражданина России. Затем из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник.
- Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. В пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
- Начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил, что эвакуировать россиянку в ближайшее время невозможно из-за морозов и сильных ветров, которые начинаются на пике Победы в конце августа и продолжаются до следующего лета.
- Он уточнил, что с такой высоты этой вершины еще ни разу никого не спускали, несмотря на многочисленные попытки. По данным Грекова, на склонах семитысячника до сих пор остаются тела не менее 15 альпинистов.
