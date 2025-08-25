https://ria.ru/20250825/dron-2037397869.html

Спасатели не смогли запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

Спасатели не смогли запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

Спасатели не смогли запустить БПЛА для поиска россиянки Натальи Наговицыной на пике Победы из-за непогоды, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ

БИШКЕК, 25 авг — РИА Новости. Спасатели не смогли запустить БПЛА для поиска россиянки Натальи Наговицыной на пике Победы из-за непогоды, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов."Несколько дней ждали хорошей погоды, чтобы запустить дрон. Но увы, ее так и не случилось", — заявил собеседник агентства.Планировалось, что специальный БПЛА, который может подниматься на большие высоты в горах, подлетит к Наговицыной и убедится, что она подает признаки жизни. Также из-за непогоды не вылетит и еврокоптер Airbus Helicopters H125."Еврокоптер МЧС Кыргызстана дежурил там два дня. Ждали погодного окна, чтобы он смог вылететь. Но хорошая погода так и не наступила. Сегодня вертолет был возвращен в место постоянной дислокации", — сказал Чаргынов.По его словам, в Киргизию приехали пилоты из Италии, имеющие опыт управления подобными вертолетами в условиях высокогорья, в частности в Гималаях. Их планировали задействовать для эвакуации россиянки."Увы, вылетов не будет. Пилоты отбывают обратно на родину", — уточнил представитель МЧС.Поиски альпинистки

2025

