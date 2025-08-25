https://ria.ru/20250825/dragon-2037459050.html
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - РИА Новости, 25.08.2025
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, РИА Новости, 25.08.2025
наука
земля
spacex
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX. "Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.
