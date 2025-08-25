Рейтинг@Mail.ru
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:53 25.08.2025 (обновлено: 14:58 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/dragon-2037459050.html
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - РИА Новости, 25.08.2025
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:53:00+03:00
2025-08-25T14:58:00+03:00
наука
земля
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037460167_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_cfbc328b731e14ccab598f9645a797dd.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX. "Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.
https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037460167_314:0:1265:713_1920x0_80_0_0_fdd796de49a9637455b9846d3858d132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, spacex
Наука, Земля, SpaceX
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно прибыл на МКС

© SpaceX/XКосмический корабль Dragon компании SpaceX прибыл на МКС
Космический корабль Dragon компании SpaceX прибыл на МКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© SpaceX/X
Космический корабль Dragon компании SpaceX прибыл на МКС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, покинувший Землю в воскресенье в рамках новой 33-й коммерческой миссии, успешно прибыл на МКС, сообщает SpaceX.
"Стыковка подтверждена - Dragon прибыл на МКС", - говорится в публикации компании в соцсети Х, к посту также прикреплены кадры стыковки.
SpaceX Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
15 сентября 2024, 11:03
 
НаукаЗемляSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала