Уличный музыкант рассказал, как робот-доставщик слушал его выступление

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уличный музыкант рассказал РИА Новости, как робот-доставщик в Москве неподвижно "слушал" его выступление около двух часов. Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, на котором уличный музыкант выступал с гитарой в районе "Москва-Сити", а в это время напротив него стоял робот-доставщик и внимательно "слушал" исполнение артиста. Видео вызвало общественный резонанс, в том числе в зарубежных соцсетях. "Я приехал петь в "Москва-Сити" и, как только я взял гитару в руки, этот робот подъехал и смотрел за мной. Он простоял около двух часов неподвижно, что удивительно", - рассказал музыкант Артем, выступающий под творческим псевдонимом Искатель.

