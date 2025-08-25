Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 20 раз за день атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 25.08.2025
Украинские войска 20 раз за день атаковали территорию ДНР
Украинские войска 20 раз за день атаковали территорию ДНР
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 20 раз, применив кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, четыре человека получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре человека. Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал глава республики в Telegram-канале. Кроме того, в результате украинской агрессии повреждения получили магазин и два гражданских автомобиля в Горловке.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 20 раз, применив кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, четыре человека получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре человека. Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал глава республики в Telegram-канале.
Кроме того, в результате украинской агрессии повреждения получили магазин и два гражданских автомобиля в Горловке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
