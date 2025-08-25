Рейтинг@Mail.ru
На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 25.08.2025 (обновлено: 17:09 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/dnepropetrovsk-2037488422.html
На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину
На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину - РИА Новости, 25.08.2025
На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину
Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска был вынужден открыть огонь, чтобы задержать убегавшего от него гражданина, однако тот все равно убежал, сообщает РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:49:00+03:00
2025-08-25T17:09:00+03:00
в мире
днепропетровск
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска был вынужден открыть огонь, чтобы задержать убегавшего от него гражданина, однако тот все равно убежал, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным военкомата, их сотруднику пришлось сделать предупредительный выстрел во время попытки задержания мужчины, у которого не оказалось при себе военно-учетных документов. "Ехать в ТЦК (военкомат – ред.) он отказался, "напал" на представителей ТЦК и "провоцировал драку". Поэтому сотрудник военкомата сделал "одиночный выстрел холостым патроном вверх". Мужчина убежал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину

Военком Днепропетровска открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска был вынужден открыть огонь, чтобы задержать убегавшего от него гражданина, однако тот все равно убежал, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным военкомата, их сотруднику пришлось сделать предупредительный выстрел во время попытки задержания мужчины, у которого не оказалось при себе военно-учетных документов.
"Ехать в ТЦК (военкомат – ред.) он отказался, "напал" на представителей ТЦК и "провоцировал драку". Поэтому сотрудник военкомата сделал "одиночный выстрел холостым патроном вверх". Мужчина убежал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32
 
В миреДнепропетровскСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала