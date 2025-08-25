https://ria.ru/20250825/dnepropetrovsk-2037488422.html

На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину

в мире

днепропетровск

страна.ua

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска был вынужден открыть огонь, чтобы задержать убегавшего от него гражданина, однако тот все равно убежал, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным военкомата, их сотруднику пришлось сделать предупредительный выстрел во время попытки задержания мужчины, у которого не оказалось при себе военно-учетных документов. "Ехать в ТЦК (военкомат – ред.) он отказался, "напал" на представителей ТЦК и "провоцировал драку". Поэтому сотрудник военкомата сделал "одиночный выстрел холостым патроном вверх". Мужчина убежал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

днепропетровск

Новости

