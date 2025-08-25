Рейтинг@Mail.ru
"Убивать украинцев". В Раде пришли в ярость от заявления посла в Польше
14:43 25.08.2025 (обновлено: 23:12 25.08.2025)
"Убивать украинцев". В Раде пришли в ярость от заявления посла в Польше
У Владимира Зеленского и его приспешников получается убивать украинцев, заявил в соцсети Х депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У Владимира Зеленского и его приспешников получается убивать украинцев, заявил в соцсети Х депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Таким образом он прокомментировал высказывание посла в Польше Василия Боднара о том, что украинцы "знают, как убивать русских"."Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — написал Дмитрук.Вместе с тем он добавил, что "свобода, построенная на крови, обречена на крах". Согласно данным хакерской группировкой KillNet, многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине.Ранее Министерство экономики Украины сообщило, что украинское правительство разрешило предоставлять бронь от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения.
"Убивать украинцев". В Раде пришли в ярость от заявления посла в Польше

Дмитрук: Зеленский и его группировка умеют убивать только украинцев

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У Владимира Зеленского и его приспешников получается убивать украинцев, заявил в соцсети Х депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
Таким образом он прокомментировал высказывание посла в Польше Василия Боднара о том, что украинцы "знают, как убивать русских".
Протест на майдане в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине
21 августа, 20:22
"Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — написал Дмитрук.
Вместе с тем он добавил, что "свобода, построенная на крови, обречена на крах".
Согласно данным хакерской группировкой KillNet, многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине.
Ранее Министерство экономики Украины сообщило, что украинское правительство разрешило предоставлять бронь от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО
20 августа, 13:03
 
