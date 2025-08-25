https://ria.ru/20250825/dmitruk-2037456728.html

"Убивать украинцев". В Раде пришли в ярость от заявления посла в Польше

У Владимира Зеленского и его приспешников получается убивать украинцев, заявил в соцсети Х депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У Владимира Зеленского и его приспешников получается убивать украинцев, заявил в соцсети Х депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Таким образом он прокомментировал высказывание посла в Польше Василия Боднара о том, что украинцы "знают, как убивать русских"."Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — написал Дмитрук.Вместе с тем он добавил, что "свобода, построенная на крови, обречена на крах". Согласно данным хакерской группировкой KillNet, многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине.Ранее Министерство экономики Украины сообщило, что украинское правительство разрешило предоставлять бронь от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения.

