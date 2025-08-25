Рейтинг@Mail.ru
На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/delo-2037482431.html
На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело
На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело - РИА Новости, 25.08.2025
На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело
Уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны возбуждено против блогера, который вопрошал о том, как жители блокадного... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:23:00+03:00
2025-08-25T16:23:00+03:00
ленинград
россия
москва
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны возбуждено против блогера, который вопрошал о том, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea. В пресс-службе главка сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме. "Он обвиняется в... "унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - сказали в ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037465540.html
https://ria.ru/20250818/varlamov-2035962823.html
ленинград
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, россия, москва, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, происшествия
Ленинград, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, Происшествия
На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело

На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны возбуждено против блогера, который вопрошал о том, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea.
Блогер Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна
Вчера, 15:11
В пресс-службе главка сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме.
"Он обвиняется в... "унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - сказали в ведомстве.
Следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Варламов* не выплатил штраф за дискредитацию армии
18 августа, 02:24
 
ЛенинградРоссияМоскваЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала