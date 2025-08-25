https://ria.ru/20250825/delo-2037482431.html

На блогера, насмехавшегося над блокадниками Ленинграда, завели дело

Уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны возбуждено против блогера, который вопрошал о том, как жители блокадного...

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны возбуждено против блогера, который вопрошал о том, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea. В пресс-службе главка сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме. "Он обвиняется в... "унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - сказали в ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

