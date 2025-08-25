https://ria.ru/20250825/delo-2037423581.html

СК завел дело после возгорания на танкере на Чукотке

СК завел дело после возгорания на танкере на Чукотке

РИА Новости, 25.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания на танкере на Чукотке, где пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее порт Анадыря сообщил, что в понедельник на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. "Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание на танкере произошло после разгрузки топлива, размер ущерба устанавливается.

