12:49 25.08.2025 (обновлено: 13:35 25.08.2025)
СК завел дело после возгорания на танкере на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания на танкере на Чукотке, где пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее порт Анадыря сообщил, что в понедельник на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. "Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание на танкере произошло после разгрузки топлива, размер ущерба устанавливается.
Новости
происшествия, анадырь, россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анадырь, Россия, Чукотка, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после возгорания на танкере на Чукотке

СК возбудил уголовное дело после возгорания на танкере "Онемен" на Чукотке

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramПоследствия возгорания на танкере на Чукотке
Последствия возгорания на танкере на Чукотке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Последствия возгорания на танкере на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания на танкере на Чукотке, где пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее порт Анадыря сообщил, что в понедельник на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло.
"Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание на танкере произошло после разгрузки топлива, размер ущерба устанавливается.
