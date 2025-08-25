Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко встретился с премьер-министром Белоруссии в Минске
25.08.2025
15:29 25.08.2025
Чернышенко встретился с премьер-министром Белоруссии в Минске
Чернышенко встретился с премьер-министром Белоруссии в Минске
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин проводит в Минске встречу с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Вопросы развития туристической отрасли обсуждают сегодня в Доме Правительства. Александр Турчин проводит встречу с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко", - говорится в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале правительства республики. Подробности переговоров пока не приводятся. Чернышенко в правительство РФ отвечает, в частности, за национальный проект "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с правительством по теме развития туризма и поручил развить эту сферу таким образом, чтобы сограждане чаще выбирали отдых на родной земле. Для развития туризма предполагается передача функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин проводит в Минске встречу с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Вопросы развития туристической отрасли обсуждают сегодня в Доме Правительства. Александр Турчин проводит встречу с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко", - говорится в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале правительства республики.
Подробности переговоров пока не приводятся.
Чернышенко в правительство РФ отвечает, в частности, за национальный проект "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с правительством по теме развития туризма и поручил развить эту сферу таким образом, чтобы сограждане чаще выбирали отдых на родной земле. Для развития туризма предполагается передача функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
